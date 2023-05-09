شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض "فقدان القدرة على الكلام" وكيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان القدرة على الكلام يحدث عندما يواجه الشخص صعوبة في لغته أو حديثه. وعادة ما يحدث بسبب تلف الجانب الأيسر من الدماغ وعلى سبيل المثال ، بعد السكتة الدماغية وفقا لما نشره موقع nhs.uk

أعراض فقدان القدرة على الكلام

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون من مشكلة في الطرق الأربع الرئيسية التي يفهمها الناس ويستخدمونها

قراءة

الاستماع

تكلم

الكتابة

ربما تكون مشاكل الكلام هي الأكثر وضوحًا ، وقد يخطئ الأشخاص المصابون في الكلمات التي يستخدمونها قد يكون هذا أحيانًا استخدام الأصوات الخاطئة في كلمة ما ، أو اختيار كلمة خاطئة ، أو وضع الكلمات معًا بشكل غير صحيح.

يمكن أن يحدث فقدان الكلان وحده أو جنبًا إلى جنب مع اضطرابات أخرى ، مثل الصعوبات البصرية ومشاكل الحركة وضعف الأطراف ومشاكل الذاكرة أو مهارات التفكير.



أسباب فقدان الكلام أسباب فقدان الكلام السكتة الدماغية - السبب الأكثر شيوعًا

إصابة شديدة في الرأس

ورم في المخ

الحالات العصبية التقدمية - الحالات التي تتسبب في تلف الدماغ والجهاز العصبي بمرور الوقت ، مثل الخرف

يمكن أن يصيب فقدان الكلام الأشخاص من جميع الأعمار ، ولكن أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وذلك لأن السكتات الدماغية والحالات العصبية التقدمية تميل إلى التأثير على كبار السن.





تشخيص فقدان الكلام عادة ما يتم تشخيص فقدان الكلام بعد الاختبارات التي يقوم بها الطبيب - إما معالج النطق واللغة أو الطبيب. يمكنهم أيضًا المساعدة في ترتيب العلاج إذا لزم الأمر.

غالبًا ما تتضمن هذه الاختبارات تمارين بسيطة ، مثل مطالبة الشخص بتسمية الأشياء الموجودة في الغرفة ، وتكرار الكلمات والجمل ، والقراءة والكتابة.



الهدف من هذه الاختبارات هو فهم قدرة الشخص على: الهدف من هذه الاختبارات هو فهم قدرة الشخص على:

فهم أساسيات الكلام والقواعد

التعبير عن الكلمات والعبارات والجمل

التواصل الاجتماعي - على سبيل المثال ، إجراء محادثة أو فهم نكتة

قراءة وكتابة الحروف والكلمات والجمل

يمكن استخدام تقنيات التصوير مثل الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم تلف الدماغ.





علاج فقدان الكلام يُعد علاج النطق واللغة النوع الرئيسي من العلاج للأشخاص المصابين

ويهدف هذا إلى المساعدة في استعادة بعض قدرتك على التواصل ، وكذلك مساعدتك على تطوير طرق بديلة للتواصل ، إذا لزم الأمر.

قد تتلقى علاج النطق واللغة على أساس فردي أو في مجموعة ، حسب احتياجاتك والخدمة المقدمة.

يتوفر عدد متزايد من التطبيقات المستندة إلى الكمبيوتر لدعم الأشخاص المصابين.