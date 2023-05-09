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أطعمة ومشروبات تسبب رائحة الفم الكريهة.. أبرزها القهوة

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القاهرة - سامية سيد - لايخفى على أحد أن الثوم والبصل يمكن أن يؤديا إلى رائحة الفم الكريهة، ولكن إذا تجنبت هذه الأطعمة ورائحة أنفاسك لا تزال كريهة ، فقد حان الوقت للتعمق في الأطعمة التي تسبب ذلك ، وإليك قائمة الأطعمة قد تساهم في رائحة الفم الكريهة ، وكيفية التخلص منها وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. فواكه حمضيات

تحب البكتيريا المسببة للرائحة البيئة الحمضية ، لذلك من خلال تناول الكثير من ثمار الحمضيات ، فأنت تدعو بشكل أساسي إلى رائحة الفم الكريهة للالتفاف ، خاصة إذا كنت عرضة لارتجاع الحمض ، مما قد يتسبب في عودة الأحماض إلى الحلق و يسبب رائحة كريهة .

2. الأطعمة عالية البروتين

يمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من البروتين إلى رائحة الفم الكريهة ، وذلك بفضل إنتاج الجسم للأمونيا أثناء تكسير البروتين أثناء عملية الهضم، ينتهي الأمر بالرائحة بالهروب من فمك ،  جرب تناول الأطعمة التي تحتوي على الزنك (السبانخ والحمص) ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في البلاك وتقليل رائحة الفم الكريهة.

3. الأسماك المعلبة

على عكس الأسماك الطازجة ، فإن الأسماك المعلبة (مثل التونة والسلمون) لديها الوقت للتأكسد والتفاعل مع العناصر الأخرى فإنها تميل إلى البقاء في الفم ، وتنبعث منها رائحة كريهة." في هذه الحالة ، قد تساعد الأطعمة الحمضية.

4. الجبن

تحتوي معظم منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن ، على أحماض أمينية تتفاعل مع بكتيريا الفم لإنتاج مركبات الكبريت التي يمكن أن تجعل رائحة أنفاسك حامضة، بينما تتغذى هذه البكتيريا على جوامد الحليب ، فإنها تفرز كبريتيد الهيدروجين الزائد،  فم تنبعث منه رائحة البيض الفاسد، لكن تنظيف الأسنان بمعجون أسنان مفلور سيساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

5. صلصة المكرونة

مثل الحمضيات ، يمكن أن تسبب حموضة الطماطم تراكم الأحماض في الفم وتعزز نمو البكتيريا ، يمكن أن تؤدي هذه البكتيريا المزعجة إلى رائحة الفم الكريهة، عندما تتناول المكرونة التالية مع الصلصة الحمراء ، احتفظ بكوب من الماء في متناول يدك لترشفه أثناء العشاء للحفاظ على شطف فمك والسيطرة على البكتيريا.

6. زبدة الفول السوداني

تعد زبدة الفول السوداني مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي ، فإن تناسقها الذي يشبه العجينة يجعل من الصعب على اللعاب تكسير البروتينات بمجرد دخولها في فمك وبسبب لزوجة زبدة الفول السوداني ، يمكن أن تبقى في فمك لساعات مما تجعلها سببًا رئيسيًا لرائحة الفم الكريهة.

7. القهوة

قد تكون القهوة صحية ، لكن مشروب الصباح له تأثير تجفيف على الفم ، مما يقلل من تدفق اللعاب ويسمح للبكتيريا ذات الرائحة الكريهة بالنمو ليس فقط بل تدوم لفترة أطول ، أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين المقاييس هي البقاء رطبًا - على سبيل المثال ، لكل فنجان قهوة تشربه ، اسرف في شرب كوب من الماء ، يعمل الماء كعامل تطهير مستمر ويذوب المواد ذات الرائحة الكريهة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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