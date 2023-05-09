شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل التوتر أبرز فوائده.. تعرف على العلاج الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إبداع الفن تقنية علاجية لآلاف السنين، ويمكن العثور على أدلة على ذلك في العديد من الثقافات والتقاليد في جميع أنحاء العالم. ولكن في الآونة الأخيرة فقط ، في الأربعينيات من القرن الماضي ، تم الجمع بين الفن والرعاية الصحية في إطار علاجي رسمي ليصبح معروفًا باسم العلاج بالفن ، وفقًا لمجلس أوراق اعتماد العلاج بالفن وفقا لما نشره موقع everydayhealth .

وهو شكل من اشكال العلاج النفسي الذي يستخدم الفن كوسيلة اساسية للتواصل، ويمارسه كلا من المؤهلين والمسجلين والمعالجين الذين يعملون مع الأطفال والشباب والبالغين وكبار السن، و العملاء الذين يمكنهم استخدام العلاج بالفن ربما يكون لديهم مجموعة واسعة من الصعوبات والإعاقات أو التشخيص، وهذا يشمل على سبيل المثال مشاكل الصحة العاطفية والسلوكية أو النفسية، والتعلم أو الإعاقة الجسدية، وظروف الحد من الحياة وإصابة الدماغ الظروف العصبية والأمراض الجسدية، و يمكن تقديم العلاج بالفن للمجموعات أو الافراد اعتمادا على احتياجات العملاء.

و بتوجيه من ممارس معتمد ، قد يوفر إنشاء أشكال مختلفة من الفن المرئي ، من النحت إلى الرسم وحتى الخربشة ، فوائد علاجية قوية لبعض الناس

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية لفهم أفضل لكيفية تأثير العلاج بالفن على الصحة العقلية والبدنية ، وفقًا لمراجعة حديثة ، هناك اهتمام متزايد بفعاليته المحتملة لمجموعة واسعة من الحالات الصحية.

1. يقلل من التوتر

عند إقرانه بالعلاج ، قد يوفر الإبداع الفني تخفيفًا للضغط الذي تشتد الحاجة إليه من إرهاق الحياة.

وجدت إحدى الدراسات السابقة الصغيرة التي أجريت على 39 مشاركًا أن 45 دقيقة فقط من صناعة الفن (بما في ذلك استخدام مواد مجمعة أو طين النمذجة أو علامات) قللت من مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) لدى 75 % من الأشخاص. أفاد المشاركون أيضًا أن الجلسة أثارت الرغبة في صنع المزيد من الفن في المستقبل.

2. يحسن من أعراض الاكتئاب والقلق

قد يكون العمل مع معالج بالفن مفيدًا أيضًا إذا كنت تعاني من الاكتئاب أو القلق.

وجدت تجربة ذات شواهد من البرازيل أنه من بين مجموعة من النساء ، أفاد أولئك الذين شاركوا في 20 جلسة جماعية للعلاج بالفن أسبوعيًا بتحسن أعراض الاكتئاب والقلق لديهم ، مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم يشارك في جلسات العلاج بالفن. توقع المؤلفون أن جلسات العلاج بالفن سمحت للمشاركين بالتعامل مع الأحداث المجهدة ، والتعبير عن أنفسهم بطريقة لا يمكن الوصول إليها بأي طريقة أخرى في الحياة اليومية.

3. يبني احترام الذات ويعزز الصورة الذاتية

على الرغم من أن معظم أبحاث العلاج بالفن الحالية تركز على الأمراض المزمنة ، إلا أن هذا النهج قد يساعد في تعزيز التعبير عن الذات ، بالإضافة إلى الشعور بالاستقلالية الشخصية والاعتماد على الذات

بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الأبحاث السابقة أن ممارسات العلاج بالفن قد تعزز التطور العاطفي والجسدي والمعرفي للأطفال والبالغين المصابين بأمراض مزمنة وتحديات جسدية وسرطان.

4. يساعد مرضى السرطان في التحكم في الألم والضغط

وجدت بعض الأبحاث أن العلاج بالفن قد يحسن نوعية الحياة ويقلل من الاكتئاب والقلق والتوتر لدى الأشخاص المصابين بالسرطان.

وجدت دراسة سابقة صغيرة أن 20 امرأة تلقين علاجًا إشعاعيًا لسرطان الثدي شهدن تحسنًا ملحوظًا في الاكتئاب والقلق والأعراض الجسدية بعد خمس جلسات علاجية أسبوعية عن طريق الفن (مع معالج معتمد ، وباستخدام أساليب الرسم والرسم) ، مقارنة بـ 21 امرأة. لم يتلق العلاج بالفن. كانت التحسينات لا تزال واضحة بعد أربعة أشهر ، مما يدل على وجود تأثير دائم.

تُدرج جمعية السرطان الأمريكية العلاج بالفن أو الموسيقى كطرق آمنة ومفيدة لتعزيز الشفاء وتحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالسرطان ، ووفقًا لتوسيع جامعة ولاية ميشيغان ، فإن العلاج بالفن للأطفال المصابين بالسرطان قد يحسن قدرتهم على التعامل مع الألم وغيره. أعراض مخيفة لمرضهم والتشخيص.

5. يحسن السلوك عند الأطفال المصابين بالتوحد

قد يكون العلاج بالفن شكلاً فعالاً من أشكال الشفاء لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD).

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة التي تابعت 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا مصابين بالتوحد في إيران أنه بعد 12 جلسة ، أظهر الأطفال في مجموعة العلاج بالرسم سلوكيات وعواطف أكثر تكيفًا ، وقدرة متزايدة على مشاركة مشاعرهم ، وتحسين التفاعلات الاجتماعية ، مقارنةً بـ مجموعة التحكم.