شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتهدئة مشكلات التسنين لدى طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسنين هو عملية طبيعية تظهر فيها أسنان الطفل الأولى، والمعروفة أيضًا باسم الأسنان اللبنية ، وعادة ما يحدث بين 4 أشهر و 3 سنوات، عندما تندفع الأسنان من خلال اللثة، قد يعاني الأطفال من عدم الراحة والألم، يعتبر التسنين جزءًا طبيعيًا وضروريًا من نمو الطفل ، ولكن يمكن للوالدين المساعدة في تخفيف انزعاج أطفالهم من خلال القيام ببعض الأشياء، وإليك أعراض تسنين الطفل وعلاجاته، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

علامات وأعراض تسنين طفلك

سيلان اللعاب المفرط

ميل لقضم ومضغ أي شيء تقريبا.

انتفاخ اللثة وحساسيتها.

فرك أو شد الأذنين والعينين والأنف.

ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم (عادة أقل من 38 درجة مئوية).

عندما تظهر السن أخيرًا ، تصبح اللثة حمراء ومؤلمة، قد يعانون من أنماط نوم متقطعة وزيادة في حركات الأمعاء أيضًا، من الضروري ملاحظة أن هذه الأعراض طبيعية وليست سببًا للقلق .

بعض العلاجات للمساعدة في تهدئة آلام التسنين لدى طفلك:1. حلقات التسنين أو عضاضات الأسنان

ينصح باستخدام عضاضات الأطفال، هذه ألعاب مصممة للمضغ ، مما يوفر لطفلك شيئًا يقضمه لتخفيف الانزعاج، تأتي في أنواع وأحجام مختلفة ، بما في ذلك حلقات السيليكون أو البلاستيك ، ويمكن تبريد بعضها أو تجميدها للحصول على تأثير مهدئ إضافي.

2. منشفة باردة

يمكن أن توفر قطعة قماش مبللة ونظيفة تم تبريدها في الثلاجة راحة فورية لثة طفلك الملتهبة، يمكنك أيضًا استخدام منشفة مجمدة ، لكن تأكد من لفها بقطعة قماش رقيقة أو منشفة لمنع أي حروق ثلجية.

3. فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة

يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتدليك لثة طفلك برفق، هذا يساعد على تخفيف الانزعاج وتحسين الدورة الدموية ، مما يعزز الشفاء.

4. الفاكهة والخضراوات

يمكن إعطاء الفواكه والخضراوات النيئة مثل الجزر والخيار والتفاح لطفلك ، إذا كان أكبر من 6 أشهر ، لقضمه ومضغه، إنها آمنة وصحية وتوفر الضغط اللازم الذي يخفف الألم والحكة في اللثة ومع ذلك ، من الضروري الإشراف على طفلك أثناء هذه العملية لتجنب مخاطر الاختناق.

5. جل التسنين والأدوية

إذا كان طفلك يعاني من ألم شديد ، يمكنك التفكير في استخدام المواد الهلامية أو الأدوية ، من الضروري استشارة طبيب الأطفال قبل إعطاء أي دواء لطفلك.