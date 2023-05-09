بيروت - نادين محمد - يخيل للعديد من النساء أن هناك حميات أو مشروبات تساعد على فقدان الوزن بطريقة سحرية، أو أنها تساهم في التخلص من الشحوم المتراكمة في الجسم، ولكن هذا اعتقاد خاطىء! ما من مشروب يذيب الدهون كالبرق، أو في غضون أسابيع قليلة! فالأمر ليس بعصا سحرية، كما أن الاتكال على مشروبات أو أعشاب يمكنها تذويب الشحوم في الجسم كما يشاع عنها، لن يؤتي بأي نتيجة، فهذه المشروبات هي عامل مساعد في التخلص من هذه المشكلة، من خلال قدرتها على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، على أن ترفق بنظام غذائي صحي ومتوازن وببعض التمارين الرياضية، كما ينبغي عند اللجوء لها استشارة الطبيب أو خبير التغذية، فقد تكون غير ملائمة وقد تتسبب ببعض المشاكل الصحية .

مشروبات تساعد على تذويب الدهون

مشروب القرفة والزنجبيل

الصورة عن موقع Freepik



أثبتت العديد من الدراسات الحديثة قدرة القرفة على تقليل مستويات الكولسترول الضار LDL في الجسم، وكذلك الدهون الثلاثية، كما تقلل من معدل السكر في الدم، ما يساعد في فقدان الوزن. إلى ذلك، بينت الأبحاث العلمية أن القرفة تولد حرارة في الجسم يصل معدلها إلى 20 %، وهذا الأمر يساهم في تسريع عملية الاستقلاب، وبالتالي حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أن القرفة تمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الألياف.

بدوره الزنجبيل، يمتلك تركيبة تكبح الشهية وتمنح شعوراً بالامتلاء لفترة طويلة، كما له تأثير إيجابي على عمليات امتصاص الدهون من الطعام، الأمر الذي قد يساعد على فقدان الوزن وتذويب الدهون في الجسم. يضاف إلى ما سبق، الزنجبيل يساعد على تنشيط وتسريع عمليات الأيض، وهذا بفضل هذه التركيبة الفريدة التي تعزز عملية توليد الحرارة في الجسم والتي تعرف بمصطلحThermogenesis .

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الطريقة

• توضع ملعقة من مسحوق القرفة مع أخرى من مسحوق في كوب من الماء المغلي.

• يترك لبضع دقائق حتى يختمر، ثم يتم تناوله بعد تحليته مرة في اليوم قبل وجبة الفطور.

مشروب الكمون

الصورة عن موقع Freepik



بالرغم من إثبات بعض الدراسات ألا للكمون أي تأثير على الكتلة العضلية في الجسم، بين أحد الأبحاث السريرية الذي أجري عام 2014 ونشرت نتائجه مجلة Complementary Therapies in Clinical Practice أن للكمون القدرة على إذابة الدهون، التخفيف من الوزن، مؤشر كتلة الجسم، محيط الخصر الدهون الثلاثية، ومعدلات الكوليسترول الضار، وذلك لقدرته على تحفيز الجسم على إفراز الأميلاز Amylase، الليباز Lipase، البروتياز Protease ... وهي إنزيمات تساهم في حرق الدهون وتعزيز عملية الهضم.



الطريقة

• توضع ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون مع كوب من الماء على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

• يصفى ويتم تناوله مرة واحدة يومياً.

• يمكن تحليته بالعسل وإضافة الليمون للمزيد من الفعالية.

مشروب آخر يمكن الاستفادة من خصائص مكوناته في إذابة الدهون ويحتوي على الزنجبيل، الكمون القرفة وغيرها يمكن إعداده بالطريقة التالية:

• توضع ملعقة من مسحوق القرفة وأخرى من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة من النعناع المجفف، ملعقة من الكمون، ملعقة من الشاي الأخضر في 3 أكواب من الماءعلى النار حتى الغليان.

• يترك جانباً حتى يبرد، ثم يصفى ويتم تناول كوب منه قبل وجبة الفطور وآخر بعد وجبة العشاء بشكل يومي.



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