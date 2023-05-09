بيروت - نادين محمد - الزبادي اليوناني أحد أنواع منتجات الألبان، يختلف عن الزبادي العادي بأنه يحتوي على نسب أعلى من البروتين وغيره من المعادن الأخرى المفيدة لصحة الجسم، هذا إضافة إلى طريقة تحضيره، حيث تتم إزالة مصل اللبن منه، وهذا المصل كناية عن سائل يحتوي على سكر اللاكتوز Lactose الموجود في الحليب. وهنا تكمن فوائد الزبادي اليوناني للتنحيف.

أهمية الزبادي اليوناني للتنحيف

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• يحتوي كل كوب من الزبادي اليوناني على 23 غراماً من البروتين الذي يساهم في التقليل من الرغبة في تناول الطعام، لذا تناول هذا النوع من الزبادي على وجبة الفطور يمنح شعوراً بالامتلاء لساعات طويلة، ما يكبح الشهية، وبالتالي يخفف من كمية الطعام المتناولة.

• أيضاً محتوى الزبادي اليوناني المرتفع من البروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم.

• ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإدراجه ضمن نظام غذائي صحي متوازن خالٍ من الأطعمة المضرة، بسبب المستويات الجيدة التي يحتويها من الكربوهيدرات، الدهون الصحية، وكما ذكرنا سابقاً من البروتين.

• يحتوي الزبادي اليوناني على مادة البروبيوتيك Probiotics، وهي بكتيريا حية نافعة موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان وكذلك في بعض أنواع الأطعمة والمشروبات، أيضاً في المكملات الغذائية. هذه المادة، أي البروبيوتيك، تقوم بإتمام عمليات الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية، كما تساهم في خسارة الوزن، من خلال قدرتها على امتصاص الدهون من الطعام وتحفيز إخراجها عن طريق البراز، بدلاً من تخزينها في الجسم.

• بالرغم من فوائد الزبادي اليوناني للتنحيف التي ذكرناها، يؤكد الأطباء وخبراء التغذية بأن تناول الزبادي اليوناني منفرداً لا يؤدي إلى خسارة الوزن، بل يجب إدراجه ضمن نظام غذائي صحي متوازن وخال من الأطعمة المضرة، وأن يتضمن مستويات جيدة من البروتين، الكربوهيدرات والدهون الصحية، الموجودة في الخضار، الفواكه واللحوم الخالية من الدهون. تضاف إلى ذلك نصائح أخرى سنوردها في الفقرة الآتية...

نصائح لتناول الزبادي اليوناني للتنحيف



• للحصول على نتائج مرضية في فقدان الوزن، ينصح بتناول ½ كيلو من الزبادي اليوناني يومياً، ما يساعد على خسارة ما يقارب 5 كلغ من الوزن في غضون 10 أيام.

• يمكن مزج الزبادي اليوناني مع ثمار الفاكهة أو عصيرها، للحصول على قيمة مضاعفة من فوائد الزبادي اليوناني للتنحيف وعلى مذاق لذيذ، مثل: الموز، التفاح، الفراولة، البرتقال... بالمقابل، لا ينصح بإضافة العنب، البطيخ أو التوت، لأن هذه الأصناف من الفواكه تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات التي تساهم في زيادة الوزن.

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كيفية صنع الزبادي اليوناني في المنزل

الصورة عن موقع Freepik

المكونات

• 4 كلغ من الحليب السائل.

• كوبان من الزبادي العادي.

الطريقة

• يوضع الحليب في قدر كبير على نار هادئة، ويقلب من حين إلى آخر إلى تبلغ درجة حرارة الحليب 180 درجة.

• يترك جانباً حتى يصبح فاتراً، ثم يضاف الزبادي.

• يحرك المزيج حتى يجانس قوامه ومن ثم يغطى القدر بخرقة من القماش.

• يترك في مكان دافئ ليلة كاملة.

• في اليوم التالي، توضع خرقة من القماش في مصفاة، ثم يسكب مزيج الحليب والزبادي فيها ويترك لنحو 4 ساعات حتى تتصفى كل السوائل.

بذلك، أصبح الزبادي اليوناني جاهزاً، يحفظ في وعاء زجاجي ذي غطاء محكم في البراد لحين تناوله...

للحصول على فوائد الزبادي اليوناني للتنحيف، يمكن تناوله وفق الطريقة التالية التي تحتاج إلى هذه المكونات:

• ملعقتين من العسل.

• ½ كيلو من الزبادي اليوناني.

• كمية من ثمار الفاكهة المختارة أو كوب كبير من عصير الفاكهة.

• القليل من عصير وبرش الليمون الطازج.

• كمية قليلة من الشوفان.

الطريقة

• تقشر الفاكهة وتقطع إلى شرائح أو مكعبات.

• تضاف جميع المكونات إلى الزبادي اليوناني ويتم تناوله على مدار اليوم.





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