شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسبوع من الزفاف.. تجنبى 5 تغييرات في النظام الغذائي والعناية بالبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع كل عروس بكونها محط الأنظار في يوم زفافها، لكن مجرد خطأ واحد في العناية بالبشرة قبل أيام قليلة من يوم الزفاف يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات على الوجه، إذا كنت تفكر في تجربة أنظمة غذائية مختلفة ومكونات وكريمات للعناية بالبشرة قبل أسبوع واحد فقط من حفل الزفاف ، فقد لا يكون هذا هو الشيء الأكثر حكمة ، إليك بعض النصائح المتعلقة بنظام ما قبل الزفاف والعناية بالبشرة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

5 تغييرات في النظام الغذائي قبل الزفاف يجب تجنبها1. عصير التطهير

منظفات العصير منخفضة جدًا من الناحية الفنية في السعرات الحرارية ، يمكن أن يؤدي الانغماس في مثل هذا النظام الغذائي إلى استنزافك ويجعلك سريعة الانفعال.

2. تخطي الوجبات

لا يُنصح أبدًا بتجويع نفسك طوال اليوم لمجرد إنقاص الوزن أو الظهور بمظهر أنحف، إنقاص الوزن عملية تدريجية تستغرق شهورًا.

3. اتباع موضة الحميات الغذائية

نجد جميعًا الحاجة إلى تقييد أنفسنا بالوجبات الغذائية المبتذلة التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت لفقدان تلك الكيلو جرامات القليلة المتبقية ، فإن هذه الحميات لا تغذي الجسم وتحرمك من الطاقة الكافية.

4. تجربة طعام جديد

تجربة الأطعمة الجديدة في الأيام التي تسبق حفل الزفاف الخاص بك ممنوع تمامًا، قد ينتهي بك الأمر باضطراب في البطن أو رد فعل تحسسي.

5. استبعد الكربوهيدرات أو الدهون من نظامك الغذائي

يمكن القيام بذلك كإجراء يائس لفقدان الوزن، بدلاً من ذلك ، يجب أن تأكل كميات معتدلة من الكربوهيدرات المعقدة وكميات معتدلة من الدهون الصحية.

5 تغييرات للعناية بالبشرة قبل الزفاف يجب تجنبها1. تجربة علاجات جديدة

هناك العديد من العلاجات مثل التقشير الكيميائي والإبر الدقيقة وغيرها ، والتي قد يغري المرء بتجربتها قبل الزفاف للتخلص من التصبغ أو ندبات حب الشباب ، تتفاعل بشرة الجميع بشكل مختلف، لا يُنصح بالخضوع لهذه العلاجات لأنه من الصعب التنبؤ بوقت التعافي، بدلاً من ذلك ، يجب على المرء استشارة طبيب أمراض جلدية يمكنه أن يوصي بعلاج مناسب وفقًا للجدول الزمني ولا يزال يمنح بشرتك توهجًا لا تشوبه شائبة تريده.

2. تغيير روتين العناية بالبشرة

كجزء من روتين العناية بالبشرة قبل الزفاف ، قد تميل إلى تجربة منتجات جديدة ، لا يمكنك أبدًا معرفة كيف قد تتفاعل بشرتك مع تلك المنتجات الجديدة ، من الأفضل تجنب مثل هذه التغييرات.

3. الإفراط في تقشير الجلد

بينما يوصى بالتقشير للتخلص من الأوساخ والبكتيريا الأخرى التي قد تستقر على بشرتك ، فإن تقشير بشرتك كثيرًا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

4. عدم استخدام واقي الشمس

قد يتسبب نسيان استخدام واقي الشمس في تسمير بشرتك أو حتى حرقها إذا كنت في الخارج في الشمس لفترة طويلة، ومن ثم ، فإن استخدام واقي من الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 أمر لا بد منه.

5. عصر البثور

يمكن أن يؤدي تفجير البثور إلى ترك بعض العلامات المروعة وبالتالي ، قاوم الرغبة في فقع البثور واتركها تشفى من تلقاء نفسها.