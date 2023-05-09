شكرا لقرائتكم خبر عن من سرطان الجلد إلى التهاب الجفن.. 5 آثار جانبية لطلاء جل الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الظفر هيكل يدعم الحركات الدقيقة للأصابع مع حماية أطراف الأصابع من الأذى، كما أنه يخدم الغرض من الجمال، في العالم الحديث ، تقدم خدمات تجميل الأظافر مجموعة متنوعة من العناصر.هناك طلاءات الأظافر والصلابة والتمديدات والزخارف، ومع ذلك ، فإن هذا الجمال لأظافرك يأتي بتكلفة صحية كبيرة، آثار جانبية خطيرة، وفقا لموقع " onlymyhealth"، تأتي دهانات الأظافر مع بعض الآثار الضارة الشديدة التي يمكن أن تلحق الضرر ببعض أعضائك.

لمعرفة المزيد حول ما يجعل طلاء الأظافر الجل يمثل خطرًا على الصحة، وكيف يؤثر على الجسم .

الآثار الجانبية لجل طلاء الأظافر

يتم إنتاج المظهر الجمالي لطلاء الأظافر باستخدام الألوان، واللمعان، والمقويات ، والمكونات الزخرفية المصنوعة من البلاستيك أو المعدن، وما إلى ذلك، يختلف نسيج وسمك وتحمل طلاء الأظافر الجل عن ملمعات الأظافر العادية.

يجب تعريض هذا النوع من طلاء الأظافر لضوء الأشعة فوق البنفسجية حتى يتماسك ويتصلب، على عكس دهانات جل الأظافر ، لا يحتاج طلاء الأظافر العادي إلى الأشعة فوق البنفسجية حتى يجف، يتم تثبيت الأظافر في مكانها بواسطة طلاء الأظافر الهلامي.

يجب أن يتم صقلهم تمامًا من صفيحة الظفر، ونتيجة لذلك ، تتعرض الأظافر لضرر جسدي عرضي، من أجل التطبيق الصحيح ، فإنه يتطلب أيضًا تلميع صفيحة الظفر وقطع البشرة، ويتم استخدام مزيج معقد من المكونات لإعطاء طلاء جل الأظافر لونه وملمسه وقوامه وقوته.

قد يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجلد التماسي التحسسي أو التهاب الجلد في الجفن أو تهيج الجهاز التنفسي أو تساقط الأظافر نتيجة لأي من هذه المواد. تم ربط عمليات تجميل الأظافر والباديكير غير الصحية بعدد قليل من حالات الإصابة بالمتفطرات العرضية، بالإضافة إلى حالات قليلة من سرطان الجلد غير الميلانيني.

يمكن أن تتسبب إعادة تشكيل وتلميع البشرة في ضرر جسدي إضافي، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأظافر البكتيرية والفطرية، مما أدى في النهاية إلى حدوث تشوه في الظفر وألم في محيط الظفر، يرتبط التلميع المفرط أيضًا بضعف الأظافر، من المعروف أن استخدام الأسيتون كمزيل لطلاء الأظافر يسبب جفافاً مفرطاً وتهيجاً للجلد المحيط بالأظافر.

طلاء الأظافر الجل: افعل ولا تفعل

لا ينبغي استخدام الأسيتون بشكل مفرط لإزالة طلاء الأظافر.

رطبي أظافرك بانتظام.

تجنب التلميع الشديد وتقليم البشرة.

تجنب استخدام مجففات الأشعة فوق البنفسجية.

تجنب الإجراءات التي تنطوي على حفر الأظافر.

عندما يتعلق الأمر بعمليات تجميل الأظافر والباديكير، فإن النظافة ضرورية.

يجب عليك دائمًا تعقيم أجهزة التنظيف والمقشرات قبل استخدامها.

لا شك في أن الظفر هو هيكل أساسي يمنحنا الأمان والدقة في العمل الجيد، لذلك يجب بذل العناية الكافية لمنع أي ضرر غير ضروري له.