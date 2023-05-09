بيروت - نادين محمد - قد يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين في الجسم إلى ضعف أداء وظائف الجسم وإعاقة النمو الطبيعي، وذلك لأن هرمون الإستروجين مسؤول أيضاً عن العديد من الوظائف في الجسم، وعندما تصل الإناث إلى سن البلوغ، يلعب الإستروجين دوراً مهماً في نمو بطانة الرحم أثناء الحمل والحيض. كما أنه يحافظ على استقلاب الكوليسترول وصحة العظام. ومن ثم فإن انخفاض هرمون الإستروجين يعد سبباً للقلق الشديد لدى الكثير من النساء.

ما هو سبب انخفاض هرمون الإستروجين؟

يتم إنتاج هرمون الإستروجين في المبيض، وهناك عدة عوامل تسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين والتي تشمل:

التمرين المفرط

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فشل كلوي مزمن

متلازمة تيرنر (اضطراب تولد فيه الأنثى مع كروموسوم X واحد فقط)

ضعف الغدة النخامية

فقدان الشهية أو اضطرابات الأكل الأخرى

فشل المبايض المبكر أو أي اضطراب مناعي ذاتي آخر

يمكن أن يؤدي ربط البوق إلى خفض إمداد الدم إلى المبايض وخفض مستويات هرمون الإستروجين

نقص المغنيسيوم بالجسم

تمنع حبوب منع الحمل كلاً من هرمون الإستروجين والبروجسترون

قصور الغدة الدرقية والكظرية

فرط نمو الخميرة التي تسبب سموماً تحجب مواقع مستقبلات الهرمون

تبلغ مستويات هرمون الإستروجين ذروتها في أواخر العشرينات وأثناء انقطاع الطمث، وتتقلب بشكل كبير حتى سن اليأس.

ما رأيك في معرفة المزيد عن في أي وقت تستخدمين هرمون الاستروجين!

أعراض و علاج نقص هرمون الإستروجين بالأعشاب

الفتيات اللائي لم يصلن بعد إلى سن البلوغ أو النساء اللواتي يقتربن من سن اليأس معرضات بشكل أكبر لخطر انخفاض هرمون الإستروجين. ومع ذلك، يمكن للنساء من جميع الأعمار المعاناة من نقص هرمون الإستروجين.

تشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه المشكلة ما يلي:

الهبات الساخنة

التعرق الليلي

تقلب المزاج

الاكتئاب

الصداع والصداع النصفي

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التعب

مشاكل في التركيز

عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها

التهابات المسالك البولية

ضعف العظام أو حدوث كسور متكررة حيث يعمل الإستروجين مع الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د، ونقصه يمكن أن يعني انخفاض كثافة العظام.

ألم المفاصل

جفاف الجلد

علاج نقص هرمون الإستروجين بالأعشاب

1. تناول شاي الأعشاب

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توجد العديد من أنواع شاي الأعشاب تعمل على تحسين مستويات هرمون الإستروجين. وتشمل عرق السوس ، والزعتر.

يمكنك نقع الأعشاب في ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم تناول شاي تلك الأعشاب. أيضاً يحتوي الشاي الأسود والأخضر على مادة الفيتويستروغنز التي يمكنها أن تحسن مستويات هرمون الإستروجين في الجسم.

2. نقص هرمون الإستروجين بشاي الاشواغاندا

الاشواغاندا هي واحدة من أهم الأعشاب التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع اختلال التوازن الهرموني. كما أنها تساعد في تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لاختلال التوازن الهرموني. تعالج اشواغاندا أيضًا اختلال توازن هرمون الغدة الدرقية عن طريق تحفيز نشاط هرمون الغدة الدرقية.

3. الشمر

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تعد القناة الهضمية الصحية مهمة جدًا للوظيفة الصحية للغدد الهرمونية. يمكن أن يؤدي التناول المنتظم للشمر إلى تحسين صحة الأمعاء والهضم وتقليل الالتهاب في الأمعاء، مما يساعد في علاج أي خلل هرموني.

4. زيت اللافندر

زيت اللافندر العطري لديه القدرة على تهدئتك برائحته اللطيفة. يمكن أن يعزز النوم وعلاج التقلبات المزاجية والتوتر والقلق، وهي أعراض انخفاض هرمون الإستروجين.

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5. زهرة الربيع المسائية

زهرة الربيع المسائية (EPO) هو علاج عشبي تقليدي يحتوي على مستويات عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية، مما يجعله مكملاً شائعاً لحالات مثل الدورة الشهرية وانقطاع الطمث وانخفاض مستوى الإستروجين بالجسم.

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ملاحظة من "مجلة الجميلة": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

المصدر موقع هيلث