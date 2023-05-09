شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني أن يكون لديك معدل ضربات قلب صحي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدل ضربات القلب هو عدد ضربات قلبك في الدقيقة، في كل نبضة، حيث يضخ قلبك الأكسجين والدم الغني بالمغذيات في جميع أنحاء الجسم، ومن المثير للاهتمام، أن معدل ضربات قلبك يمكن أن يرتفع بسبب عدة عوامل بما في ذلك الجري وممارسة الرياضة والشعور بالدهشة أو الخوف، وهذا هو السبب في أن معدل ضربات القلب الطبيعي يمكن أن يكون مختلفًا أثناء الراحة أو غير ذلك.

كيف تتحقق مما إذا كان معدل ضربات قلبك طبيعيًا؟

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" فان معدل ضربات القلب أثناء الراحة هو معدل ضربات قلب الشخص عندما يكون في حالة راحة، فهو بمثابة انعكاس للصحة العامة للشخص ".

وفقًا للتقرير، قد يتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين الأصحاء بين 60-100 نبضة في الدقيقة (نبضة في الدقيقة) ويمكن أن يختلف من شخص لآخر حسب العمر والصحة. بشكل عام، يشير انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة إلى وظيفة قلب أكثر كفاءة وفعالية أكبر للقلب والأوعية الدموية، كما يوضح الطبيب مستشهداً بمثال رياضي مدرب جيدًا يمكن أن يكون معدل ضربات قلبه أثناء الراحة أقل بكثير من 60 نبضة في الدقيقة وأقرب إلى 40 نبضة في الدقيقة.

ما هو النطاق الطبيعي لمعدل ضربات القلب أثناء التمرين؟

عادة ما يتم إعطاء معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة كنسبة مئوية بين 50٪ -85٪ من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب (أي 220)

وأضاف: "يمكن تحديد المعدل الطبيعي لمعدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة من خلال طرح عمر الشخص من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب. على سبيل المثال ، يبلغ الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب لرجل يبلغ من العمر 50 عامًا 220 ناقص 50 ، أي 170 نبضة في الدقيقة. عند بذل جهد 50٪ ، سيكون معدل ضربات القلب 50٪ من الحد الأقصى أو 85 نبضة في الدقيقة. ستكون 145 نبضة في الدقيقة عند بذل 85٪ من الجهد ".

هل تختلف قراءة معدل ضربات القلب الطبيعي لدى كبار السن؟

قد يعاني كبار السن من ضربات قلب سريعة جدًا أو بطيئة جدًا، "بشكل عام ، مع تقدم الناس في السن ، يميل معدل ضربات قلبهم إلى الانخفاض. بالنسبة للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، يعتبر معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين 60-100 نبضة في الدقيقة أمرًا طبيعيًا ".

من المهم ملاحظة أن الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب. على الرغم من اختلاف معدلات ضربات القلب الطبيعية ، إلا أن معدل ضربات القلب المرتفع أو المنخفض بشكل غير عادي قد يشير إلى وجود مشكلة أعمق .

استشر طبيبًا إذا كان معدل ضربات قلبك أثناء الراحة غالبًا ما يزيد عن 100 نبضة في الدقيقة ، مما قد يؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب ، أو أقل من 60 نبضة في الدقيقة ، مما قد يعني بطء القلب ، خاصةً إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الإغماء أو الدوخة أو الضيق التنفس ، يحذر الطبيب.

من الضروري مراقبة معدل ضربات القلب أثناء الراحة حيث يمكن أن يخبرك الكثير عن صحتك العامة، إذا كان لديك ارتفاع في معدل ضربات القلب أثناء الراحة ، فقد يعني ذلك أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك أيضًا على فهم مستويات لياقتك وحالتك العاطفية، تأكد من زيارة طبيب القلب إذا شعرت بأي شيء غير طبيعي في معدل ضربات قلبك.