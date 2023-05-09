شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالتبريد أو الغطس فى درجات الحرارة دون الصفر يشفى السرطان والتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالتبريد هو ممارسة استخدام درجات الحرارة المتجمدة لعلاج أمراض مختلفة، بعضها خطير مثل السرطانات، يُعرف هذا العلاج أيضًا باسم الاستئصال بالتبريد، ويدمر الأنسجة غير الطبيعية عن طريق تجميدها ويمكنه أيضًا علاج الكثير من حالات الجلد مثل الثآليل والزوائد الجلدية.

وفقًا للأطباء حسب موقع "healthline"، العلاج بالتبريد شائع من قبل العديد من المشاهير والرياضيين وعادة ما يتم إجراؤه بدون جراحة مفتوحة، يتعافى معظم الأشخاص سريعًا من العملية مع قليل من الألم.

وفقًا لخبراء الصحة، عادةً ما ينصح الأطباء بهذا الإجراء لعلاج:

سرطان العظم

سرطان عنق الرحم

سرطان الكبد

سرطان البروستاتا

الأمراض الجلدية بما في ذلك سرطانات الجلد في مراحله المبكرة

سرطان الشبكية عند الأطفال

الزوائد الجلدية أو البقع الداكنة

التهاب المفاصل

اشتعال

كيف يعمل العلاج بالتبريد؟

يقول خبراء الصحة إن ممارسة العلاج بالتبريد تجعل الدم يكتسب المزيد من الأكسجين ويصبح غنيًا بالمغذيات، وعندما تبدأ في ترك درجات الحرارة دون الصفر ، يبدأ جسمك في التسخين مرة أخرى ، مما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية.

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Athletic Training ، مع هذه الممارسة ، يتدفق الدم الغني بالمغذيات إلى أنسجتك ، مما يساعد على التخلص من الالتهاب

يخلق العلاج بالتبريد أيضًا تأثيرًا مسكنًا أو مسكنًا للألم عن طريق تثبيط انتقال العصب في خلايا الألم.

يمكن أيضًا للجراحين إجراء العديد من أشكال العلاج بالتبريد ، بما في ذلك الاستئصال بالتبريد ، لإجراءات محددة لمعالجة حالات معينة.

أنواع المعالجات بالتبريد

تشمل الأشكال المختلفة لهذا الإجراء ما يلي:

كل الجسم

يتم ذلك في غرفة صغيرة تستخدم النيتروجين السائل للتبريد، تتراوح درجة الحرارة في الغرفة بين 200-300 درجة فهرنهايت تحت الصفر ، ومن المفترض أن تغمس جسمك بالكامل فيها لمدة 3-4 دقائق على الأقل.

جزء من الجسم

في هذا المرحلة، تحتاج إلى الوقوف في الغرفة المفتوحة في الأعلى، وغمر الجزء السفلي من جسمك.

الغمر في الماء البارد

يتضمن ذلك غمر الجسم بالكامل، باستثناء الرأس والرقبة، في الماء عند درجات حرارة أقل من 59 درجة فهرنهايت.

علاج الإصابات الشديدة

تساعد هذه التقنية في علاج الإصابات الشديدة مثل الإجهاد والالتواء والكسور بمساعدة كمادات الثلج أو حمامات الثلج أو التدليك بالثلج الذي يقلل الألم والتورم والالتهاب.

فوائد العلاج بالتبريد

فيما يلي بعض المجالات التي يجد فيها الباحثون بعض الفوائد النظرية ، والتي تشمل:

تعزيز الانتعاش العضلي

إدارة مشاكل البشرة

تسكين الآلام المزمنة والإصابات

تهدأ الالتهاب

المساعدة في تنظيم النوم

وفقًا للعديد من الدراسات ، يمكن أن يؤدي العلاج بالتبريد أيضًا إلى تجميد الخلايا السرطانية على سطح الجسم أو داخله ، مستهدفًا الأنسجة التي تسبب موت الخلايا السرطانية.