شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بالأمراض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في معظم الأوقات من المحتمل أنك تشعر فقط بألم في العضلات من مرتبة سيئة أو نتيجة المبالغة في ذلك في ملعب التنس، لكن في أوقات أخرى، قد تكون الأعراض الغامضة أو العامة هي العلامات الأولى لمرض أو حالة خطيرة تتطلب مزيدًا من التحقيق. وفقا لما نشره موقع eatthis

دوخة قد ينتج الدوخة عن الوقوف بسرعة كبيرة أو الشعور بالجفاف قليلاً. لكن الدوار - الإحساس بالدوران في الغرفة - قد يكون أيضًا علامة على مشكلة في الدماغ، أو خطأ في الجهاز الهضمي أو حالة تؤثر على رؤيتك أو أذنك الداخلية.

خمس علامات تحذيرية يحاول جسدك إخبارك بأن هناك شيئًا غير صحيح

يقول الدكتور شارات هوناتي، الطبيب في الهند: "يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الطبية إلى الدوار، أو أن أي حالة بسيطة مثل القلق يمكن أن تسبب أيضًا الدوار.

ويمكن أن تسبب العدوى الفيروسية في الأذن الداخلية دوارًا مؤقتًا. ويضيف هوناتي أن "ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم ومستويات الضغط المنخفضة للغاية تسبب أيضًا الدوار والإرهاق والضعف العام".

يمكن أن ينتج الدوخة أيضًا عن ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم أو مرض السكري أو أمراض الغدة الدرقية أو أمراض القلب والأوعية الدموية. استشر الطبيب إذا استمرت الدوخة أو صاحبها غثيان أو قيء.

التعرق كثيرًا

قد ينتج التعرق المفرط، أو فرط التعرق، عن انقطاع الطمث، والسمنة، والإفراط في ممارسة الرياضة، والقلق أو التوتر، وحتى تناول طعام حار للغاية، لكن التعرق الشديد قد يشير أيضًا إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو مرض السكري أو مشاكل في القلب.

"فرط التعرق هو التعرق المفرط"، كما يقول الدكتور آدم فريدمان، الأستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية المؤقت في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن.

ويضيف فريدمان: "إنه أكثر من أربعة إلى خمسة أضعاف ما يحتاجه جسمك للتحكم في درجة حرارة الجسم.. قد يكون الجو حارًا وباردًا"، ويمكن أن تكون متوترًا أو قلقًا أو مجرد الاسترخاء ومشاهدة التلفاز، لا يهم: سوف تتعرق بشكل مفرط. لأن الأعصاب التي ترسل الإشارات للتعرق تكون مفرطة.

ويضيف: "الآن مع فرط التعرق الثانوي، يرتبط هذا عادةً بحالة طبية أساسية. يمكن أن يكون مرض السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، وبعض أنواع العدوى أو حتى السرطانات ، بالإضافة إلى بعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم أو حتى مضادات الاكتئاب."

تشعر بالبرد طوال الوقت

قد يعني الشعور بالبرد أنك بحاجة إلى رفع منظم الحرارة. لكن الشعور المستمر بالبرودة يمكن أن يشير إلى عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية، وفقر الدم، وضعف الدورة الدموية أو انخفاض الدهون في الجسم.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تنتج الغدة الدرقية عددًا قليلاً جدًا من الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم. تقول الدكتورة جانيت مورغان، أخصائية الطب الباطني في مركز بيتشوود لصحة الأسرة والجراحة في ولاية أوهايو: "إنها جزء من التنظيم الحراري ، وهي العملية التي يضبط بها جسمك درجة حرارتك للبقاء في المعدل الطبيعي". "على سبيل المثال ، عندما تنام ، يبطئ جسمك نفسه للحفاظ على الطاقة ، ويبرد جسمك."

فقد الوزن دون قصد

عادة ما يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة على شيء أكثر خطورة من مجرد تخطي وجبة أو وجبتين.

ويمكن أن يكون من أعراض سرطان المعدة ، ومشكلة الغدة الدرقية، ومرض كرون، ومشكلة في القلب والأوعية الدموية، ومرض أديسون، ومرض باركنسون، والإيدز، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومشاكل الأسنان، والاكتئاب أو القلق، والآثار الجانبية للأدوية الموصوفة، ومرض الاضطرابات الهضمية، ومرض السكري، عدوى طفيلية ، تعاطي المخدرات، اضطرابات الأكل غير المشخصة، تورم البنكرياس، تعاطي الكحول، مشاكل البلع أو الخرف، وفقًا لعيادة كليفلاند.

لديك بقع على بشرتك

قد تكون الشامات أو البقع غير العادية على جلدك علامة على الإصابة بسرطان الجلد وقد لا تكون كذلك، إذا كانت الشامات أو النمش مستديرة أو متناظرة أو لا تتغير ، فأنت على الأرجح بخير، ولكن إذا كانت البقع جديدة أو تنمو أو غير متماثلة أو ليس لها حدود واضحة ، فقد تكون علامة على سرطان الجلد ، وهو نوع قاتل من سرطان الجلد ، وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد.