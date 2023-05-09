شكرا لقرائتكم خبر عن 9 علاجات منزلية لتخفيف الغازات وتسكين آلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغازات هو جزء طبيعي من كيفية عمل الجهاز الهضمي، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تتراكم الكثير من الغازات في الأمعاء وقد تعاني من الانتفاخ أو تقلصات في المعدة في معظم الأوقات، يتم التخلص من الغازات دون علاج، ولكن إذا كنت تبحث عن راحة أسرع، فهناك عدة طرق يمكنك تجربتها في المنزل لتخفيف الأعراض.

كيف تحدث الغازات؟

هناك ثلاث طرق رئيسية تدخل الغازات إلى جهازك الهضمي وفقا لموقع " healthsite":

الهضم البطيء

يتم إنشاء الغازات عندما تكسر البكتيريا التي تعيش في الأمعاء الغليظة أطعمة معينة، تستغرق الكربوهيدرات ، على وجه الخصوص ، وقتًا أطول لتتحلل ويمكن أن تصل إلى الأمعاء الغليظة دون هضمها بالكامل. توضع هذه الأطعمة المهضومة جزئيًا في أمعائك الغليظة وتخضع لعملية تخمير تنتج فقاعات هواء تخرج على شكل غازات.

ابتلاع الهواء

يمكن أن تدخل الغازات أيضًا إلى جهازك الهضمي عندما تبتلع الهواء أثناء الأكل والشرب، يمكنك ابتلاع هواء أكثر من المعتاد أثناء مضغ العلكة أو شرب المشروبات الغازية مثل الصودا أو التدخين .

عدم تحمل الطعام

قد يكون لديك أيضًا المزيد من المشاكل مع الغاز إذا كان لديك أي نوع من عدم تحمل الطعام، خير مثال على ذلك عندما يعاني الناس من عدم تحمل اللاكتوز". "لا يتم امتصاص جزء من سكر الحليب تمامًا ، لذلك تستخدمه البكتيريا بسعادة لتكوين الغاز."

في بعض الحالات ، قد يخرج الغاز من نظامك دون أي مشكلة ، ولكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو ألم الغازات

طرق التخلص من الغازات

يمكنك تجربة إحدى الطرق المدعومة علميًا أدناه للتخفيف.

1. تناول البروبيوتيك

يمكن أن تساعد البروبيوتيك في تقليل الغازات وتخفيف انزعاج المعدة من الغازات الزائدة. على الرغم من عدم إنشاء جميع البروبيوتيك على قدم المساواة.

هناك العديد من أنواع البروبيوتيك المختلفة التي قد يكون من الصعب تحديد المنتج المناسب للشخص المناسب"، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن سلالة Bifidobacterium يمكن أن تكون مفيدة.

تظهر الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تساعد في تقليل الشعور بالانتفاخ، هذا لأنه عند ممارسة الرياضة، يتم تحفيز أمعائك لتحريك الغازات بسرعة أكبر عبر جهازك الهضمي .

تتضمن بعض التمارين الأكثر فاعلية للمساعدة في تخفيف الغازات ما يلي:

الاستلقاء على ظهرك وتحريك ساقيك في حركة دراجة عبر الهواء.

المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام .

3. زيت النعناع

هناك أدلة على أن زيت النعناع يمكن أن يحسن أعراض القولون العصبي ، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والغازات الزائدة. وذلك لأن النعناع يحتوي على خصائص مضادة للتشنج ، مما يعني أنه يمنع القولون لديك من تقلصات عضلية لا إرادية يمكن أن تسهم في حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي.

4. وسادات التدفئة لتخفيف ألم المعدة

قد يساعد استخدام وسادة التدفئة على استرخاء عضلات البطن وتخفيف الآلام، وجد الباحثون أن وسادات التدفئة تجعل آلام المعدة أكثر راحة ، وخلصوا أيضًا إلى أنها قد تحسن وظيفة الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي ، الذي يشرف على وظائف "الراحة والهضم " .

5. تدليك بطنك

يمكن أن يؤدي تدليك معدتك برفق إلى تخفيف الشعور بعدم الراحة عن طريق إرخاء عضلات المعدة ومساعدة البراز والغازات على التحرك عبر الجهاز الهضمي.

استلقي على ظهرك ، وحركي أطراف أصابعك في حركة دائرية ، ودلكي منطقة البطن في اتجاه عقارب الساعة.

6. شاي الأعشاب

قد يساعد احتساء كوب من الشاي الساخن في تهدئة آلام المعدة المرتبطة بالغازات. ترتبط هذه الأعشاب بتخفيف الغازات: مثل النعناع و الزنجبيل والبابونج

7. الكمون

وجد أن الكمون يعزز الإنزيمات الهضمية لمساعدة الطعام على الهضم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

8. بذور الشمر

تُستخدم أوراق وبصلة وبذور الشمر في جميع أنحاء العالم لعلاج عدد من الأمراض ، بما في ذلك انتفاخ البطن وآلام المعدة والانتفاخ، غالبًا ما يتم تقديم بذور الشمر في الهند بعد الوجبات للمساعدة في الهضم.

بذور الشمر غنية أيضًا بالألياف، والتي يمكن أن تحفز حركة الأمعاء الصحية وبالتالي التخلص من الغازات المحتبسة.

9. القرنفل

تم الإبلاغ عن أن القرنفل، الذي يستخدم تقليديا لتخفيف آلام الأسنان ، له آثار طارد للريح ما يعني أنه قد يساعد في تخفيف الغازات، ومع ذلك، فإن البحث حول هذا الاستخدام الخاص ضئيل.