5 طرق لتقليل المخاطر الإصابة بالنوبة القلبية

النوبة القلبية من أخطر الأمراض التي يعاني منها الناس، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن المرض يودي بحياة أكثر من 17 مليون شخص كل عام، تُعزى معظم هذه الوفيات إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وقد يعاني الأشخاص من أعراض قبل المرض، وإليك أعراض النوبة الصامتة، وكيفية الوقاية منها .

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

يمكن وصف النوبة القلبية بأنها صامتة عندما لا يتم ملاحظة الأعراض على الإطلاق أو تكون خفيفة أو غير عادية بحيث لا ترتبط بنوبة قلبية، بعض الأعراض الخفيفة التي قد تظهر تشمل التعب، وضيق التنفس الخفيف ، وتيبس اليد اليسرى، أو ألم العضلات، أو الحموضة، خاصة عند مرضى السكر، يجب دائمًا إجراء فحص القلب قد يكشف هذا عن النوبة القلبية الصامتة.

الضرر الذي يصيب عضلات القلب شديد مثل النوبة القلبية العادية، نظرًا لأن النوبات القلبية الصامتة لا تظهر أي أعراض، فقد يكون حال المرضى أسوأ وقد لا يتلقون العلاج في الوقت المناسب، عندما تُترك دون علاج، والذي يحدث عادةً في مثل هذه الحالات، قد يؤدي إلى فشل القلب بسبب تلف العضلات أو أحيانًا الموت المفاجئ.

كيف يتم علاج النوبات القلبية؟

علاج النوبة القلبية الصامتة هو نفس العلاج الروتيني وسيتطلب المريض إجراء قسطرة، الوقاية دائما خير من العلاج لذلك ، يجب عليك بالتأكيد البحث عن طرق للوقاية من أمراض القلب سواء كنت في خطر أم لا ، إليك ما يجب أن تضعه في اعتبارك للوقاية من أمراض القلب.

1. أكل صحي

أظهرت بعض الدراسات أن بعض الأنظمة الغذائية قد تساعد، تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ونظام DASH الغذائي والنظام الغذائي النباتي من أفضل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها لحماية قلبك من الأمراض.

2. الحفاظ على مستويات التوتر

الإجهاد جزء لا مفر منه من الحياة ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك فعل أي شيء لإبقائه تحت السيطرة لذلك ، اعتني بنفسك وجرب كل ما تستطيع للحفاظ على مستويات التوتر لديك تحت السيطرة.

3. انقاص الوزن

أكدت دراسة نشرت في مجلة Circulation أن السمنة أو زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب. لذلك ، من الضروري الحفاظ على وزن صحي للوقاية من أمراض القلب.

4. قل لا للتدخين

أظهرت الدراسات أن التدخين هو أحد أكثر أسباب أمراض القلب شيوعًا لذلك ، من الأفضل الإقلاع عن التدخين لتقليل المخاطر.

5. كن يقظًا

نظرًا لأن جميع الأعراض غير ملحوظة ، فمن المهم أن تأخذ كل الأعراض على محمل الجد لحماية نفسك من مثل هذه الأمراض

قد يهمك أيضا