شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق طبيعية للتخلص من وجع الأسنان.. أبرزها القرنفل وخل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر وجع الأسنان من أكثر التجارب غير المريحة التي يمكن أن يمر بها الشخص، ويمكن أن تتراوح من وجع خفيف إلى ألم شديد يجعل من الصعب الأكل أو الشرب أو الكلام، ويمكن أن يكون سبب آلام الأسنان مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التجاويف أو أمراض اللثة أو الخراج.

في حين أنه يوصى دائمًا بزيارة طبيب الأسنان إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان، إلا أن هناك أيضًا علاجات طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم.

علاجات طبيعية لألم الأسنان

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية للتخلص من ألم الأسنان وفقا لموقع "onlymyhealth":

1. شطف المياه المالحة

يعتبر شطف المياه المالحة من أكثر الطرق فعالية وأسهل لتقليل ألم الأسنان، ومن المعروف أيضا باسم شطف المياه المالحة، يساعد على تقليل الالتهاب والألم الناجم عن وجع الأسنان، كما أنه يساعد على قتل البكتيريا وتعزيز الشفاء. لعمل شطف بالماء المالح، اخلط 1/2 ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ، اغسل المحلول في فمك لمدة 30 ثانية قبل بصقه.

2. القرنفل

يعتبر زيت القرنفل مسكنًا طبيعيًا للآلام وقد استخدم لعدة قرون لعلاج وجع الأسنان. يحتوي على مركب يسمى الأوجينول، والذي له خصائص مسكنة ومطهرة. لاستخدام زيت القرنفل لعلاج وجع الأسنان، اغمس كرة قطنية في زيت القرنفل وضعها على السن المصاب لمدة 15 دقيقة، يمكنك أيضًا مزج بضع قطرات من زيت القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وحركها في فمك لبضع دقائق.

3. الثوم

الثوم مضاد حيوي طبيعي ومضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تخفيف وجع الأسنان. اهرس فص ثوم واخلطه مع القليل من الملح. ضع الخليط مباشرة على السن المصابة لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.

4. أكياس شاي النعناع

يمكن أيضًا استخدام أكياس شاي النعناع لتقليل وجع الأسنان، يحتوي النعناع على المنثول ، والذي له تأثير مبرد يمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات. انقع كيس شاي النعناع في الماء المغلي لبضع دقائق ، ثم اتركه يبرد، ضع كيس الشاي على السن المصاب لمدة 20 دقيقة.

5. بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين مطهر طبيعي يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا وتقليل الالتهاب، امزج أجزاء متساوية من بيروكسيد الهيدروجين والماء وحرك المحلول في فمك لمدة 30 ثانية تقريبًا. ابصق المحلول واشطف فمك بالماء.

6. أوراق الجوافة

تتمتع أوراق الجوافة بخصائص طبيعية مسكنة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل وجع الأسنان. امضغ أوراق الجوافة الطازجة لبضع دقائق ثم ابصقها.

7. خل التفاح

خل التفاح له خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا وتقليل الالتهاب. امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع 8 أونصات من الماء الدافئ وحرك المحلول في فمك لمدة 30 ثانية تقريبًا. ابصق المحلول واشطف فمك بالماء.

8. الكركم

يحتوي الكركم على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل وجع الأسنان، اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع القليل من الماء لتشكيل عجينة، ضع المعجون على السن المصاب لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.

يمكن أن يكون ألم الأسنان مؤلمًا وغير مريح بشكل لا يصدق. بينما يُنصح دائمًا بزيارة طبيب الأسنان إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان ، إلا أن العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، شطف الماء المالح وزيت القرنفل والثوم وأكياس شاي النعناع وبيروكسيد الهيدروجين وأوراق الجوافة وخل التفاح والكركم كلها علاجات طبيعية يمكن أن تساعد في تقليل ألم الأسنان.

جرب هذه العلاجات الطبيعية في المرة القادمة التي تشعر فيها بألم في الأسنان، ولكن إذا استمر الألم، فاطلب المساعدة الطبية.