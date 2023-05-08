شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن السكتة القلبية المفاجئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة القلبية المفاجئة لأي شخص في أي مكان وفي أي وقت، إنها العملية التي يدخل فيها القلب إما إلى إيقاع خطير في القلب (عدم انتظام دقات القلب البطيني أو الرجفان البطيني) أو يتوقف تمامًا ويعد التدخل مع الفورى في غضون 3 دقائق أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة وفقًا لما نشره موقع eatthis.

و"السكتة القلبية المفاجئة هي خلل في النظام الكهربائي للقلب، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب مثل النوبة القلبية (يمنع تدفق الدم إلى القلب)، والأنسجة الندبية، واعتلال عضلة القلب (تضخم أو تضخم القلب)، والتغيرات الكبيرة في إلكتروليتات الجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم".

و"يمكن أن تسبب العديد من الأشياء المختلفة. أمراض القلب المعروفة أو غير المعروفة، والتسلخ الأبهر، والصمات الرئوية، وتشوهات الكهارل هي مجرد أمثلة قليلة. وفي النهاية، نموت جميعًا بسبب السكتة القلبية، أي القلب توقف".

و"يمكن أن يكون سبب السكتة القلبية حالة قلبية، أو يمكن أن تحدث بشكل غير متوقع. ومع ذلك، هناك ثلاثة أسباب رئيسية للسكتة القلبية:

عدم انتظام ضربات القلب والرجفان البطيني:يحدث عدم انتظام ضربات القلب عندما تكون الإشارات الكهربائية في القلب هي المشكلة التي تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب. الرجفان البطيني هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب وهو السبب الأكثر شيوعًا للسكتة القلبية. الرجفان البطيني عبارة عن تسارع في ضربات القلب في بطين القلب ، مما يؤدي إلى ارتعاش القلب بدلاً من ضخ الدم بشكل طبيعي.

تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب):تتوسع عضلة القلب أو تتكاثف ، مما يؤدي إلى تقلصات غير طبيعية في القلب.

مرض الشريان التاجي:يحدث هذا النوع من أمراض القلب عندما تضيق الشرايين التاجية وتتضخم بسبب انسداد اللويحات ، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب. إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى السكتة القلبية.

و "السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب، والتنفس، ثم الوعي عادة في غضون 6 ثوان. الإنعاش القلبي الرئوي الفوري أمر بالغ الأهمية في تحديد النتيجة. نظرًا لأن السكتة القلبية يمكن أن تحدث في أي مكان ، فإن استعداد المارة يصنع الفارق بين الحياة والموت ".

"معظم الأشخاص الذين يعانون من السكتة القلبية لا يبقون على قيد الحياة. ومن بين أولئك الذين يتعرضون لذلك ، هناك خطر حدوث خلل وظيفي عصبي ، وإصابة الدماغ ، واضطرابات الوعي ، والعجز الإدراكي العصبي ، والتغيرات في نوعية الحياة، وكذلك الجسدية والنفسية.

تشمل أعراض توقف القلب المفاجئ ما يلي:

الإغماء (فقدان الوعي).

تسارع ضربات القلب.

ألم صدر.

دوخة.

دوار.

ضيق في التنفس.

الشعور بالغثيان في معدتك والتقيؤ.

وهذا يعني أن مشكلة خطيرة في نظم القلب قد بدأت ، وهذا هو السبب في أن هذه هي أيضًا أعراض الموت القلبي المفاجئ ".





أعراض السكتة القلبية المفاجئة فورية وشديدة وتشمل:

انهيار مفاجئ.

لا نبض.

لا تنفس.

فقدان الوعي.





تحدث أعراض أخرى في بعض الأحيان قبل السكتة القلبية المفاجئة. قد تشمل هذه:

عدم الراحة في الصدر.

ضيق في التنفس.

ضعف.

ضربات القلب السريعة أو الخفقان أو الخفقان تسمى الخفقان.