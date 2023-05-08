شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي بعد السباحة.. 7 أطعمة يجب أن تتناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تسبح من أجل اللياقة أو للمنافسة، فإن السباحة رياضة مهمة، لا عجب أن شهيتنا تزداد بعد السباحة، وهذا يجعل الطعام أكثر أهمية لتغذية أجسامنا قبل السباحة والتعافي جيدًا بعد السباحة.

هناك عدد من الأطعمة وفقًا لموقع "ndtv" هذه بعض الأطعمة التي ستحسن جلسة السباحة وتجعلها أكثر متعة، قبل وأثناء وبعد.

ما قبل السباحة

قبل ممارسة السباحة، تأكد من تناول كميات صغيرة من الكربوهيدرات باستمرار، جرب كربوهيدرات الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضراوات، ستزودك هذه الأطعمة بالطاقة للحفاظ على حركة ذراعيك ورجليك في الماء كما أنها مغذية جدًا.

يجب تجنب الأطعمة الدهنية قدر الإمكان، لأنها أصعب في الهضم، بدلاً من البيتزا أو البرجر قبل السباحة، لماذا لا تختار الأطعمة الصحية التي ستجعلك تشعر بالراحة طوال التمرين؟

1. مكرونة الحبوب الكاملة

يجب أن تكون المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وهي كربوهيدرات ، كافية لتمنحك دفعة من الطاقة التي تحتاجها قبل السباحة. امزج بعضًا من الخضروات أو اللحوم المفضلة لديك مع المعكرونة للحصول على الفيتامينات والبروتينات الإضافية.

2. الخبز

تعتبر الكعك مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات ويسهل تناولها أثناء التنقل، حاول العثور على بعض الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لزيادة التغذية، يمكنك صنع شطيرة بسيطة مع زبدة الفول السوداني أو الديك الرومي الخالي من الدهون للحصول على بعض البروتين على طول الطريق.

3. الموز

يعتبر الموز مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم، مما يجعله أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل أي تمرين، بالإضافة إلى ذلك ، طعمها جيد جدًا، وتحصل على دفعة الطاقة التي تحتاجها قبل السباحة مع فاكهة واحدة؟ احصل على موزة في طريقك إلى المسبح وشاهد الفوائد خلال جلسة السباحة.

ما بعد السباحة

من المهم مساعدة جسمك على التعافي بعد السباحة الشاقة، مما يجعل اختياراتك الغذائية أكثر أهمية بعد السباحة، يجب أن توفر لك هذه الأطعمة لإشباع رغباتك بعد السباحة البروتينات والمواد المغذية لمساعدة جسمك على التعافي من أجل التمرين التالي، ستساعد البروتينات في إصلاح عضلاتك وإعادة تزويد جسمك بالوقود ، بينما تحافظ الفواكه والخضروات الطازجة على رطوبتك وتجدد العناصر الغذائية المفقودة.

4. الدجاج الخالي من الدهون

يعتبر الدجاج الخالي من الدهون طريقة جيدة للحصول على البروتين دون تناول جميع الدهون المشبعة الموجودة عادة في اللحوم، اصنع سلطة مغطاة بالدجاج الخالي من الدهن أو ببساطة تناول الدجاج مع بعض الأرز البني لإضافة الحبوب الكاملة إلى وجبتك.

5. البيض

البيض مصدر كبير آخر للبروتين. ستساعد 6 جرامات من البروتين في بيضة واحدة على تعافي عضلاتك قبل جلسة السباحة التالية، أيضًا ، هناك طرق عديدة لتحضير البيض لن تمل أبدًا من تناولها! يتناسب البيض مع أي شيء ، سواء كان الخبز المحمص أو الأرز أو السلطة ، لذلك لا تتردد في شراء علبة من البيض في المرة القادمة التي تذهب فيها لشراء البقالة.

6. زبادي قليل الدسم

الجميع يحب بعض الزبادي اللذيذ مع الفواكه والمكسرات، يوفر الزبادي الكثير من البروتين ، ولكن تأكد من البحث عن السكريات المضافة التي تجعلها حلوة للغاية، جرب اختيار بعض الزبادي اليوناني أو غيره من أنواع الزبادي قليلة الدسم وغير المحلاة والتي ستمنحك هذا البروتين الأساسي.

7. ألواح البروتين

إذا كان لديك وقت فقط لتناول وجبة خفيفة بسيطة بعد السباحة، فقد ترغب في فكرة تناول بعض ألواح البروتين التي يمكنك تناولها أثناء التنقل. تحقق من هذا الترتيب لألواح البروتين بناءً على مذاقها وقيمها الغذائية .

الآن بعد أن عرفت بعض الأطعمة الرائعة التي يجب تناولها قبل السباحة وبعدها ، تأكد من تزويد جسمك بالطاقة عندما تقرر الدخول إلى المسبح. سوف يتعافى جسمك بشكل أفضل ، وستتطلع إلى جلسة السباحة التالية.