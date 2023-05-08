شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على شعرك في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلما تضر الشمس بشرتك يمكن أن تلحق الضرر بشعرك أيضًا، ويؤثر الماء المالح والكلور أيضًا على الشعر، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثر على الشعر وخصوصا الشعر المصبوغ حيث تجفف هذه الأشعة فوق البنفسجية الشعر وتخشن الطبقة الخارجية من جذع الشعرة.

وهناك نصائح للحفاظ على صحة شعرك في الصيف

- اعتد يوميًا على وضع منتج للعناية بالشعر يحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية (يمكن أن تكون في شكل بخاخ أو جل أو كريم). تحمي هذه المنتجات الشعر من أضرار أشعة الشمس وتساعد في الحفاظ على الشعر المصبوغ من التلاشي.

- إذا كنت ستقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق، فارتدِ قبعة واسعة الحواف لن يحمي خيوطك من الاحتراق فحسب، بل سيحمي أيضًا فروة رأسك وأذنيك ، وهي المناطق المعرضة للإصابة بسرطان الجلد.

- إذا كان شعرك مبللًا بالماء النظيف أو بلسم يترك على الشعر ، فلن يمتص الكثير من الماء المالح أو كيماويات حمام السباحة من الجيد أيضًا محاولة شطف شعرك بعد السباحة إذا لم يكن هناك دش قريب ، احتفظ بزجاجة رذاذ مملوءة بالمياه العذبة.

- استخدمي شامبو وبلسم مرطب، قد تقومين بغسل شعرك بشكل متكرر للتعامل مع عرق الصيف والأوساخ. ينصح باستخدام شامبو منقي أو مضاد للبقايا مرة واحدة في الأسبوع لإزالة تراكم المنتجات والمواد الكيميائية.

- تخطي الأدوات الساخنة، على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع ، امنحي شعرك استراحة من مجففات الشعر والمكاوي المسطحة.