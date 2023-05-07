أطعمة تفتت دهون الذراعين

بيروت - نادين محمد - تعاني ملايين النساء من مشكلة تراكم الدهون في الذراعين، ثم ترهل الجلد بعد التخلص من هذه الدهون. تتخزن الدهون في الذراعين بسبب نمط الحياة الخاطئ، العادات الغذائية غير الصحية، معدل التمثيل الغذائي في الجسم، المشاكل الطبية، أو حتى الجينات. لمعالجة هذه المشكلة ، يجب أن تعملي بجد على تكوين العضلات، بالتوازي مع اتباع خطة لإنقاص الوزن الزائد بشكل عام.

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التخلص من دهون الذراعين



العوامل التي تحدد السرعة التي ستخسري بها الدهون المتراكمة داخل الذراعين هي الغذاء والتمرين ونمط الحياة. في هذه المقالة لن نتناول الروتين الرياضي لأنه بحاجة إلى مدرب حتى تؤدين التمرين بشكل صحيح، بينما سنركز على العادات و الأطعمة اليومية التي تحقق المعجزات فيما يخص مشكلة تراكم الدهون في الذراعين.

الشاي الاخضر يحتوي على مضادات الاكسدة الطبيعية، تسمى الكاتيكين التي تساعد على حرق الدهون كما تنظم عملية الأيض. إن شرب الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا سيساعدك على إنقاص الوزن الكلي، مما سيساعدكِ بدوره على فقدان الدهون المتراكمة في الذراعين.



يستخدم الزنجبيل لعلاج العديد من الأمراض ، والآن ، وجد الباحثون أن الزنجبيل يساعد أيضًا على فقدان الوزن. الزنجبيل يزيد من إنتاج حامض اللبنيك عن طريق العضلات. يحفز حمض اللبنيك إفراز هرمون النمو ، مما يؤدي إلى تفتيت الدهون. لذلك ، فإن إضافة الزنجبيل إلى طعامكِ أو مجرد تناول قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج سيساعدكِ على إنقاص الوزن.



3. الفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي على مادة كيميائية تساعد في حرق الدهون وتزيد من معدل الأيض ما يساعد بدوره في إنقاص الوزن، ادمجي الفلفل الحار في نظامكِ الغذائي اليومي لترى النتائج بنفسك.



يحتوي زيت السمسم على مادة مضادة للأكسدة وفي الوقت نفسه تحرق الدهون. لذا، يمكنكِ تغيير المادة الدهنية التي تعتمدين عليها بزيت صحي مثل زيت السمسم.



5. زيت السمك

زيت السمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. يتم تحويلها إلى مادة شبيهة بالهرمونات تسمى البروستاجلاندين تمنحكِ الطاقة، يساعد زيت السمك على زيادة العضلات الهزيلة ويقلل الخلايا الدهنية في الجسم. يمكنكِ إما استخدام زيت السمك في الأطعمة أو تناول حبوب زيت السمك المتوفرة في الصيدلية.



6. الصويا

يحتوي بروتين الصويا على بروتينات صغيرة تساعد في الحفاظ على مستويات معدل الأيض أثناء الراحة ما يُشجيع على حرق الدهون. تساعد هذه البروتينات الصغيرة أيضًا على تعزيز الشعور بالشبع.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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