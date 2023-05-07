الزنجبيل لتخسيس الوزن وشد البطن

بيروت - نادين محمد - للزنجبيل خصائص تساعد على حرق الدهون، وتسهّل فقدان الوزن وتساعد على تخفيف الشعور بالجوع. وقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أنّ الزنجبيل يساعد على الحفاظ على الفلورا المعوية وعلى امتصاص الدهون بشكل أفضل وعلى تنشيط الهضم. وأثبتت دراسة علمية أخرى أنّ الزنجبيل يسبّب توليد الحرارة، مما يحفّز عملية التمثيل الغذائي.

إذا قمت بإدخال الزنجبيل إلى نظامك الغذائي اليومي، ستلاحظين أنّك أصبحت تشعرين بالشبع بسرعة. وبالتالي ستقلّلين بالطبع من استهلاكك اليومي للسعرات الحرارية، فتفقدي الوزن بسهولة. ولكنْ، لفقدان الوزن بشكل فعاّل وصحّي، من الضروري ممارسة النشاط البدني المنتظم وتناول طعام متوازن، إلى جانب تناولك لشاي الزنجبيل.

3 وصفات لشاي الزنجبيل تسرّع فقدان الوزن

أنواع شاي الزنجبيل المقترحة هنا تساهم في تعزيز فقدان الوزن وتساعدك على التخلّص من دهون البطن بشكل أسهل. وهناك عدّة طرق لتحضير شاي الزنجبيل، وإليك ثلاثة منها لتساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع.

وصفة شاي الزنجبيل

أضيفي شريحة من جذر الزنجبيل إلى كوب من الماء الساخن. اتركيه لمدّة 30 دقيقة.

لتعزيز تأثير حرق الدهون في هذا المشروب، يجب شرب هذا الشاي قبل 20 دقيقة من تناول الطعام. يمكنك أيضاً شرب رشفات صغيرة منه عدّة مرات في اليوم إذا كنت تريدين ذلك.

وصفة شاي الزنجبيل مع الهيل والنعناع

ضعي في الماء الساخن قطعة من جذر الزنجبيل و60 غرام من أوراق النعناع والهيل. اتركي المزيج لمدّة 30 دقيقة ثم صفّيه، وأضيفي 250 مل من عصير الليمون و80 مل من عصير البرتقال. اخلطي جميع المكوّنات. حين يبرد الشاي يمكنك شربه.

وصفة شاي الزنجبيل مع الشاي الأخضر أو الاسود

يمكنك الجمع بين الزنجبيل والشاي الأخضر أو الشاي الأسود. أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وشريحة من الليمون. هذا المشروب اللذيذ والمنعش جدّاً سيساعدك على فقدان الوزن بسرعة.

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ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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