بيروت - نادين محمد - فوائد عرق السوس للجسم عديدة فهو معروف بقدرته على شفاء الجهاز الهضمي، وهويحتوي على أكثر من 300 مركب كيميائي مثل مركبات الفلافونويد ومركب glycyrrhizin ، وهو مركب معروف بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والالتهابات.

تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى في جذر عرق السوس على تعزيز وظائف المخ والمساعدة في علاج مرض السكري و إنقاص الوزن.

فوائد عرق السوس للجسم

1-صحة الجهاز الهضمي

واحدة من أعظم نقاط القوة لعرق السوس هو قدرته على المساهمة في تهدئة مشاكل المعدة والبطن بما في ذلك قرحة المعدة وحموضة المعدة ومشاكل الالتهاب الأخرى التي تؤثر على المعدة.

يختار بعض الأشخاص تناول شاي جذر عرق السوس واستبدل قهوتهم المفضلة من حين لآخر

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2-راحة الجهاز التنفسي

عرق السوس يساعد في علاج أعراض البرد والأنفلونزا مثل السعال والتهاب الحلق. تم استخدام جذر عرق السوس كعلاج لمشاكل الجهاز التنفسي العلوي منذ آلاف السنين وما زال يستخدم اليوم للمساعدة في معالجة الالتهابات المختلفة.

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3-التهاب الجلد

في المرة القادمة التي تجد نفسك فيها تتسوق لشراء كريمات البشرة ، فلماذا لا تلتقطين بعض العرقسوس بدلاً من ذلك؟ فهو يستخدم على نطاق واسع في طب الأعشاب كطريقة لعلاج مشاكل الجلد الشائعة مثل التهاب الجلد والخراجات والأكزيما.

4- فوائد عرق السوس للجسم وخفض الكوليسترول

تناول عرق السوس بانتظام يخفض نسبة الكوليسترول. يُعتقد أن مركبات الفلافونويد الموجودة في جذر عرق السوس تزيد من تدفق الصفراء في الجسم ، حيث تشير الأبحاث إلى أن الأحماض الصفراوية مسؤولة عن خفض الكوليسترول المفرط في الجسم.

غالبًا ما يستخدم جذر عرق السوس كمُحلي في المشروبات والحلوى والأدوية. إنه أحلى 50 مرة من السكر ولكنه يوفر فوائد صحية لا يوفرها السكر.

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5- فوائد عرق السوس للجسم وعلاج القرحة

أظهرت دراسات متعددة أن جذر عرق السوس يمنع ويعالج القرحة و بذلك عن طريق زيادة إنتاج المخاط في المعدة ، مما يؤدي إلى تلطيف بطانة المعدة. كما يزيد العرقسوس من إمداد المعدة بالدم ، مما يعزز الشفاء.

عرق السوس يمنع القرحة من التكون في المقام الأول عن طريق تثبيط إنتاج الجاسترين في الجسم. يعد الجاسترين هو هرمون يحفز إنتاج حمض المعدة ، مما قد يؤدي إلى تكون القرحة.

6-معالجة السرطان

أوضحت دراستان كيف يمكن أن يساعد جذر عرق السوس في علاج أنواع معينة من السرطان . شرع الباحثون في تحديد ما إذا كان للجليسرهيزين تأثير علاجي على سرطان المعدة وسرطان الدم . اكتشفوا أن glycyrrhizin يسبب موت الخلايا المبرمج (موت الخلايا) لسرطان المعدة وخلايا اللوكيميا.

بعد ذلك ، اختبرت هذه المجموعة من الباحثين حمض الجليسيرثينيك ، وهو مادة موجودة في الجلسرهيزين ، على سرطان المعدة ، وسرطان الدم ، وخلايا سرطان الكبد . مرة أخرى ، منع مركب عرق السوس نمو الخلايا عن طريق التسبب في موت الخلايا المبرمج.

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7-علاج الفيروسات والبكتيريا

وصفت العديد من الدراسات التأثيرات المضادة للفيروسات والبكتيريا لجذر عرق السوس. تعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة في جذر عرق السوس على إبطاء تكاثر الفيروس وإعاقة نمو البكتيريا.

على وجه التحديد ، أظهرت الأبحاث أن جذر عرق السوس يوفر فوائد مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ضد العديد من الميكروبات ، بما في ذلك المكورات العنقودية ، والمكورات العقدية ، والمبيضات البيضاء.

8- قد يحسن صحة الفم

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أظهرت الأبحاث أن جذر عرق السوس قد يقلل من تسوس الأسنان ويساعد في علاج أمراض الفم الأخرى ، بما في ذلك التسوس وداء المبيضات الفموي.

قد يساعد أيضًا في منع التهاب اللثة ، وهو مرض خطير في الفم يدمر اللثة والعظام والأنسجة التي تحافظ على الأسنان .

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المصدر:موقع هيلث