نصائح للتعامل مع الألم بعد جراحة سرطان الثدي

بيروت - نادين محمد - على الصعيد العالمي ، يصيب سرطان الثدي الكثير من النساء. يعد الألم المستمر بعد استئصال الثدي واحدًا من العديد من المشكلات التي قد تظهر أثناء العلاج. متلازمة آلام ما بعد استئصال الثدي هي نوع من آلام الأعصاب ، وهي حالة ألم مزمن معقدة ترتبط عادةً بإصابة الألياف العصبية.

ألم PMPS شائع في مرضى ما بعد استئصال الثدي. عادة ما يكون موضعيًا في جدار الصدر الأمامي أو الجانبي ، والإبط ، أو العضد ويستمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد الجراحة عندما يتم التخلص من جميع أسباب الألم الأخرى ، مثل العدوى أو تكرارها.

لا يتسبب الألم المستمر في الشعور بعدم الراحة فحسب ، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير ضار على مزاج الشخص ونومه وأنشطته اليومية والتفاعلات الاجتماعية ونوعية الحياة.

أعراض متلازمة آلام ما بعد استئصال الثدي:

يمكن أن يظهر PMPS على شكل آلام أو وخز أو شعور بطعن داخلي. يكون الألم أكثر شيوعًا بعد العمليات الجراحية تحت الإبط أو الجزء العلوي الخارجي من الثدي.

يمكن أن تتسبب عوامل متعددة في ظهور هذا الألم ،مثل إصابة العضلات ، وانحباس الأعصاب ، والوذمة ، والأسباب الجسدية ، والإشعاع والعلاج الكيميائي ، وتندب ما بعد الجراحة ، وتكرار الورم.

ألم وهمي

الصورة من موقع istockphoto

بعد عمليات البتر ، يعد الألم الوهمي من الأعراض الشائعة التي يُلاحظ فيها الألم في جزء الجسم الذي تم استئصاله. يمكن للمريضة أن تشعر كما لو أن الثدي المستأصل لا يزال موجودًا ويتألم.

الأورام العصبية

هي أمر يشبه التهاب النهايات العصبية المصابة ويمكن أن تحدث نتيجة لإصابات الأعصاب. هذه الأورام العصبية يصاحبها شعور بالوخز يشبه الصدمة الكهربائية.

ألم الكتف

المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال الثدي هم أكثر عرضة للمعاناة من آلام الكتف. أفاد أحد الباحثين أن 27 في المائة من المرضى ما زالوا يعانون من آلام في الكتف بعد ستة أشهر من الجراحة

ما رأيك في معرفة المزيد عن أول علامات سرطان الثدي ظهوراً

ما هي طرق العلاج؟

الصورة من موقع istockphoto

هناك نقص في البيانات حول العواقب طويلة المدى لآلام ما بعد استئصال الثدي ، حيث تشير بعض الدراسات إلى انخفاض الألم المزم بينما يجد البعض الآخر ألمًا مستمرًا لغالبية المرضى.

بالإضافة إلى السيطرة على الألم ، فإن معالجة الاضطرابات النفسية والوظيفية من خلال استخدام نهج متعدد التخصصات أمر مهم لأن تخفيف الألم بعد الجراحة ليس سهلًا.

أدوية الأعصاب: تشمل في المقام الأول الأدوية مثل جابابنتين أو بريجابالين.

مضادات الاكتئاب.كما يصب الأطباء مسكنات خاصة تناسب مرضى السرطان أو المتعافين.

العلاج الطبيعي: يفضل أن تبدأ العلاج الطبيعي مبكرًا وأن يتطور تدريجيًا من خلال تمارين الحركة ، وتمارين الإطالة النشطة ، وتمارين التقوية. الهدف هو الحفاظ على حركة مفصل الكتف.

الدعم النفسي: هذا مهم في معالجة جميع الناجيات من مرض السرطان وله دور خاص لمرضى سرطان الثدي.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على تمارين رياضية لمريضات سرطان الثدي

الصورة من موقع istockphoto



المصدر: The health