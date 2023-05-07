شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة العظام.. إليك 8 مشروبات صيفية تساعد فى تقليل التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يمكن أن يسبب الصيف التهاب المفاصل بشكل مباشر، لكن الطقس الحار والرطب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الأشخاص المصابين بالفعل بالتهاب المفاصل، تؤدي درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة إلى الجفاف، ما قد يجعل المفاصل أكثر صلابة وألمًا، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الرطوبة إلى زيادة الضغط الجوي، ما قد يؤدي إلى تصلب وآلام لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وإليك أفضل مشروبات الصيف لمساعدتك في إدارة التهاب المفاصل، وفقا لما نشره موقع "ndtv". 8 مشروبات تساعد في علاج التهاب المفاصل 1. الشاي الأخضرغني بالمركبات المضادة للالتهابات ، وقد ثبت أن الشاي الأخضر يقلل من آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل.

2. شاي الزنجبيليحتوي الزنجبيل على خصائص قوية مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل آلام التهاب المفاصل وتيبسها. لتحضير شاي الزنجبيل، ببساطة نقع جذر الزنجبيل الطازج في الماء الساخن لبضع دقائق ، ثم صفيه واستمتع به.

3. حليب الكركميحتوي الكركم على الكركمين ، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات ثبت أنه فعال في إدارة آلام التهاب المفاصل، حليب الكركم علاج هندي شهير لآلام المفاصل ، ويمكن صنعه عن طريق غلي مسحوق الكركم مع الحليب والعسل وقليل من الفلفل الأسود.

4. عصير كرزيحتوي الكرز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، مما يجعله غذاءً رائعًا للتحكم في التهاب المفاصل.

5. عصير أناناسيحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم ثبت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات. اشرب عصير الأناناس الطازج أو أضفه إلى عصير للحصول على طريقة منعشة وصحية لإدارة آلام التهاب المفاصل.

6. عصير الصباريحتوي الصبار على مركبات ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحسن صحة المفاصل، امزج عصير الصبار مع الماء أو عصير آخر للحصول على مشروب صيفي منعش.

7. ماء الليمونالليمون هو مزيل طبيعي للسموم ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، اشرب ماء الليمون عن طريق عصر الليمون الطازج في كوب من الماء ، أو أضفه إلى الشاي المثلج أو الماء الفوار للحصول على مشروب منعش وصحي.

8. شاي الكركديهشاي الكركديه غني بمضادات الأكسدة وقد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابا،. قم بتحضيره ساخنًا أو باردًا وأضف القليل من العسل لتناول مشروب صيفي لذيذ وصحي يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل.