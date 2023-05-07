شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة الثبات.. أسباب تجعلك تفقد وزنك ببطء.. اعرفها علشان تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معدل زيادة الوزن وفقدانه للناس لا يظل ثابتًا أبدًا، فيمكن أن يحدث فقدان الوزن سريعًا في بعض الأحيان ولكن بعض الأحداث يمكن أن تؤثر على العملية وقد ينتهي بنا الأمر إلى استعادة الوزن الذي فقدناه أو قد ينخفض ​​معدل فقدان الوزن.

وصف الخبراء هذا الانخفاض المفاجئ أو التوقف المفاجئ في معدل فقدان الوزن بأنه "مرحلة استقرار الوزن"، ومن خلال فهم أسباب استقرار الوزن ، يمكنك تحديد كيفية الاستجابة وتجنب التراجع عن عاداتك الصحية الجديدة.

دعنا نفهم ما هي ثبات الوزن؟

أولاً: من المهم أن نفهم ما هي ثبات الوزن وما الذي يسببها، عندما نبدأ ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي معين، يكون الانخفاض السريع أمرًا طبيعيًا وسهلاً. لماذا؟ خلال المراحل الأولية عندما يتم قطع الجسم من السعرات الحرارية، يبدأ العمل على الطاقة المخزنة التي يتم إطلاقها من الجليكوجين.

لذلك عندما يتم حرق الجليكوجين للحصول على الطاقة، فإنه يطلق الماء، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الذي يتكون في الغالب من الماء، لكن هذا التأثير مؤقت، هذه هي إلى حد كبير المرحلة الأولى من فقدان الوزن، ولكن بعد ذلك حيث نفقد المزيد والمزيد من الوزن، سيبدأ جسمنا في العمل بشكل مختلف.

ما الذي يبطء فقدان الوزن؟

عندما نفقد الوزن، نفقد أيضًا قدرًا من العضلات، وظيفة العضلات هي الحفاظ على المعدل الذي نحرق به السعرات الحرارية، نظرًا لأننا نفقد العضلات أيضًا مع الدهون، يبدأ التمثيل الغذائي لدينا في الانخفاض ونبدأ في حرق سعرات حرارية أقل مما كنا عليه في البداية سيؤدي هذا حتما إلى إبطاء فقدان الوزن وصلنا إلى مرحلة الثبات عندما تساوي السعرات الحرارية التي نحرقها كمية السعرات الحرارية التي نتناولها.

لا يهم ما إذا كان هذا العدد من السعرات الحرارية قد ساعدنا على إنقاص الوزن في البداية، بمجرد تساوي هذين الاثنين، يلغي كل منهما الآخر ونتوقف عن فقدان الوزن.

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة للأشخاص الذين لا يعرفون كيف يعمل فقدان الوزن واستهلاك السعرات الحرارية، قد يكون من المربك أيضًا عدم رؤية النتائج عندما تبذل كل العمل الشاق المطلوب من خلال ممارسة الرياضة وتناول سعرات حرارية أقل. ومع ذلك، هذا أمر شائع إلى حد ما وهناك بالتأكيد طريقة لتجنبه.

كيفية منع مرحلة ثبات الوزن؟

لفقدان المزيد من الوزن، تحتاج إما إلى زيادة نشاطك البدني أو تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها.

حان الوقت الآن لخفض المزيد من السعرات الحرارية.

ادفع نفسك بقوة أكبر أثناء التمرين واستهدف ساعات أكثر من الكارديو لفقدان الوزن.

حافظ على نشاطك أثناء النهار

راقب ما تأكله وتأكد من أنك لا تتناول أي طعام يمكن أن يتسبب في إبطاء رحلة إنقاص وزنك مرة أخرى.

حتى إذا لم تكن قادرًا على إنقاص الكثير من الوزن، فتأكد من أن مرحلة فقدان الوزن لا تتحول إلى انهيار جليدي.