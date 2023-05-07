شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعاني من متلازمة تكيس المبايض.. 5 أسباب لتساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي حالة تصيب النساء خلال سن الإنجاب، وهي حالة تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، تعاني النساء المصابات بالـ PCOS أيضًا من أعراض مثل زيادة الوزن ونمو الشعر المفرط على الوجه والجلد الدهني وصعوبة الحمل، يعتبر ترقق الشعر أو تساقطه من الأعراض الشائعة الأخرى لمتلازمة تكيّس المبايض، لكن لا يعرف الكثيرون السبب الدقيق وراء تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض، وإليك قائمة بالأسباب المحتملة التي تؤدي إلى تساقط الشعر لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وفقا لما نشره موقع "ndtv". 5 أسباب وراء تساقط الشعر في متلازمة تكيس المبايض 1. هرمون الذكورةيعتبر الإفراط في إنتاج الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية لدى مرضى متلازمة تكيس المبايض هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر، حيت ترتبط الزيادة في الأندروجينات بالمستقبلات في بصيلات فروة الرأس وتقلص هذه البصيلات مما يجعل من المستحيل أن يبقى الشعر الصحي على قيد الحياة. 2. انخفاض هرمون الغدة الدرقيةيتم تعطيل إنتاج الهرمونات في كل من متلازمة تكيس المبايض والحالات المرتبطة بالغدة الدرقية، عندما يكون هناك اضطراب في إنتاج الهرمونات ، وتحديداً هرموني T3 و T4 ، فإنه يؤثر على العديد من عمليات الجسم، يؤثر هذا الإنتاج غير المناسب للهرمونات على نمو الشعر من الجذور نتيجة لذلك ، يتساقط الشعر ولا يتم استبداله بنمو جديد. 3. الإجهاديمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض تقلبات في المزاج، الإجهاد هو أيضًا عرض أقل شهرة من أعراض متلازمة تكيس المبايض، الإجهاد يمكن أن يزيد من مستويات الأندروجينات في الجسم مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

4. فقر الدمعادة ما يكون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات منخفضة من الفيريتين (بروتين يخزن الحديد) مما يؤدي إلى نقص الحديد، تؤدي المستويات غير الملائمة من الحديد في الجسم إلى تساقط الشعر.

5. نقص التغذيةوفقًا للدراسات، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة بنقص التغذية، ارتبطت المستويات غير الكافية من الريبوفلافين والبيوتين وحمض الفوليك وفيتامين د وفيتامين ب 12 بتساقط الشعر.

كيفية التعامل معها

يمكن أن يصف خبير الصحة الخاص بك بعض الأدوية التي يمكن أن تساعد في السيطرة على تساقط الشعر بسبب متلازمة تكيس المبايض ، يمكن إدارة الأعراض بشكل فعال من خلال بعض التعديلات على نمط الحياة والنظام الغذائي لذلك ، قد يساعدك فقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي وزيادة مستويات النشاط البدني.