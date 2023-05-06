شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للحصول على بشرة حيوية وصحية لتجنب ضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا بد أن تتأثر بشرتنا من عناصر الطبيعة المختلفة مثل تغير المواسم والأوساخ والأشعة فوق البنفسجية والزيوت وأشعة الشمس، ولكن، إذا عرفنا الروتين الذي يجب أن نتبعه لحمايته، فإن المهمة تصبح أسهل بكثير.

وفقًا لموقع "healthsite"، هناك روتين من 7 خطوات يحافظ على بشرتك بصورة صحية.

اغسل وجهك

يجب على الأشخاص الذين لديهم بشرة دهنية جدًا أن يغسلوا وجوههم مرتين يوميًا لأن الإفراز يكون أعلى في الصيف، ولكن بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الجافة الذين يريدون فقط التخلص من الشوائب والأوساخ ، يمكنهم استخدام أقنعة التنظيف المنزلية، سيحافظ ذلك على الزيوت الطبيعية سليمة.

استخدم منتجات مناسبة لنوع بشرتك

قد نرغب في استخدام أنواع مختلفة من المنتجات على بشرتنا يوميًا، ولكن قبل القيام بذلك، يجب أن نكون على دراية بما يناسبنا بشكل أفضل خاصة في الصيف.

استخدم مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في حماية بشرتنا من التلف، فهي تعزز الكولاجين، وتساعد في تصبغ البشرة وتعمل كعامل مضاد للشيخوخة.

لا تنسى استخدام واقي الشمس

يجب استخدام واقيات الشمس خلال فصل الصيف بسبب الحرارة الحارقة والأشعة فوق البنفسجية.

المرطب المسائى

ستساعد المرطبات بشرتك على البقاء نابضة بالحياة وناعمة ،تأكد من استخدامه في الليل.

شرب الماء

يمكن أن يسبب الصيف الجفاف ، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء، يحل الماء أكثر من نصف مشاكل الجلد التي قد نواجهها.

أقنعة الوجه المبردة

إليك بعض أقنعة الوجه المبردة التي يمكنك استخدامها: الكركم والصبار واللبن والعسل والبابايا والطماطم.