شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الحرمان من اللمس بين الأم وطفلها على الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد علم النفس أن اللمسة الجسدية ضرورية لرفاهية الشخص بشكل عام، فيمكن أن يساهم الحرمان من اللمسة الصحية في الطفولة والبلوغ في تطور اضطرابات الصحة العقلية ويمكن أن يجعل الشخص يعاني من الشعور بالوحدة والذي يرتبط مرة أخرى بالعديد من الأمراض المزمنة.

وفقا لموقع "healthsite"، هناك أدلة متزايدة على أن COVID-19 جعل العالم أكثر حرمانًا من اللمس، وأدى التباعد الاجتماعي وتقليل التفاعلات الجسدية مثل العناق والمصافحة إلى انخفاض الاتصال الجسدي بين البشر، ولوحظ أن قلة اللمس الجسدي بين الأشخاص من مجرد السلام باليد سبب القلق والاكتئاب.

وفقا للتقرير، قام علماء النفس بتجربة على القرود، حيث تم فصل قرود الريسوس الرضع عن أمهاتهم البيولوجيات، تم تغذية القرود الصغيرة من قبل اثنين من القرود الاصطناعية، أحدهما مصنوع من المعدن الذي يوفر الحليب من الثدي الاصطناعي والآخر مصنوع من مادة ناعمة ورقيقة توفر الراحة الجسدية، في نهاية التجربة ، لاحظ الأخصائي النفسي أن القرود تتجه فقط إلى البديل المعدني عندما تكون جائعة ولكن في مواقف مهددة أو عندما تكون في حاجة إلى الحب والراحة والأمان ، توجهوا إلى البديل الناعم الذي كان لطيفًا ودافئًا للمس.

كانت نتيجة قرود الريسوس التي لم يكن لديها بديل على الإطلاق ولكن لديها احتياجات جسدية أخرى مثل الجوع والعطش، سلبية للغاية، لا يستطيع صغار القرود البقاء على قيد الحياة في غياب الاتصال الجسدي الدافئ مع الأم ، وحتى صحتهم الجسدية بدأت تتدهور في غياب اللمسة الصحية والراحة العاطفية.

تشير نتائج تجارب علماء النفس إلى أن دور مقدم الرعاية الأساسي لا يقتصر على إرضاء دوافع الرضع الأساسية، واقترحوا أن هناك دافعًا آخر ، "راحة الاتصال" ، وهو ما يرضيه البديل الرقيق.

ما المقصود بالحرمان من اللمس؟

لا تعني اللمسة الجسدية بالضرورة اللمسة الحسية ولكنها يمكن أن تشمل جميع اللمسات الصحية الضرورية لرفاهية الشخص بشكل عام، وفقًا للدراسات .

من المعروف أن اللمس بين الأم وطفلها ينظم معدل ضربات القلب وضغط الدم، يرتبط أيضًا بإفراز هرمونات سعيدة مثل الأوكسيتوسين والسيروتونين والدوبامين. يربط بعض الأشخاص اللمس بالثقة وهذا يمكن أن يمنعهم أحيانًا من اللمسات "السيئة". ومع ذلك ، فإن الغياب التام لللمسة الإيجابية المتكررة في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤثر على تنمية حميمية الطفل ومهاراته الاجتماعية.

فيما يلي بعض العلامات التي يجب مراعاتها إذا تم حرمان الشخص من اللمس-

شعور غامر بالوحدة

القلق

صعوبة النوم

كثيرًا ما تحتضن حيوانًا أليفًا أو وسادة.

الالتفاف داخل البطانية