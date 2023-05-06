شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى ارتداء الجينز فى الصيف.. يسبب التهابات بكتيرية وفطرية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من المفاجئ معرفة أنه في كثير من الأحيان، يصاب الناس بمرض شديد بسبب التهابات الجلد الناجمة عن الاختيار الخاطئ للملابس أبرزها ملابس الجينز.

لكل من الرجال والنساء، قد يعطى مظهر الجينز الراحة والأناقة، لكن أشهر الصيف يمكن أن تكون معذبة أثناء ارتداء الجينز لأن النسيج قد يكون سببًا للعديد من المشكلات المتعلقة بالجلد بما في ذلك الطفح الجلدي والالتهاب والاحمرار والحساسية والتهيج وحتى الالتهابات الفطرية والبكتيرية.

وفقًا لخبراء الصحة حسب موقع "timesnownews"، تمنع ملابس الجينز التهوية ولا تدع العرق يجف، ما يحبس الحرارة والعرق ما يجعله مكانًا مثاليًا لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة المسببة للعدوى.

الآثار الجانبية للجينز في الصيف

يعلم الجميع كم هو مريح جينز يمكن حملها بشكل جيد مع أي مظهر، لكن ارتداء الجينز الضيق يوميًا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الجلد بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، والتي تشمل:

الالتهابات البكتيرية والفطرية

تعد العدوى الفطرية مثل سعفة القدم الرياضي وفطريات أظافر القدم وعدوى الخميرة والطفح الجلدي في منطقة الأعضاء التناسلية مصدر قلق متزايد، تشمل الأعراض الكلاسيكية ما يلي:

تغير اللون في المنطقة المصابة

قد يكون الجلد المصاب طريًا، أو قد تبدأ الطبقات في التكسر

تقشير أو تشقق الجلد المصاب

تقشير الجلد

حكة أو لاذع أو حرقان في المنطقة المصابة

يزيد الجينز من تفاقم هذه المشاكل حيث أن ارتداءه لفترة طويلة يوقف الدورة الدموية في الفخذين ويؤدي إلى انتفاخ القدمين.

عدوى الرحم للسيدات

يمكن أن يؤدي ارتداء الدنيم الضيق إلى الإصابة بعدوى الرحم في سن مبكرة ، مما يؤدي إلى حدوث انسداد دائم العقم مشاكل.

أيضًا، وفقًا لخبراء الصحة ، يمكن أن يسبب الجينز تهيجًا مهبليًا وعدوى الخميرة والتهاب المهبل البكتيري في الأشهر الأكثر حرارة، حيث يقيد النسيج تدفق الهواء وتدفق الدم في الجزء السفلي من الجسم.

التهاب الجلد

التهاب جلد الملابس، المعروف أيضًا باسم التهاب الجلد النسيجي، هو شكل من أشكال التهيج الذي ينتج عندما يتلامس الجلد مع ملابس معينة.

في الصيف، يمكن أن يتسبب الجينز الذي تتم معالجته بالأصباغ والفورمالديهايد والكرومات في حدوث تهيج للجلد، وفقًا للخبراء، يتزايد انتشار التهاب الجلد التماسي للنسيج، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التغيرات في ممارسات تصنيع المنسوجات واستخدام عوامل المعالجة المعروفة بأنها مهيجات، يسبب طفح جلدي، خاصة في الجزء العلوي من الفخذ.