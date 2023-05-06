بيروت - نادين محمد - هناك مقولة يرددها العامة منذ زمن قديم، خاصة في بلاد الشام : " نام بكير وقوم بكير وشوف الصحة كيف بتصير"، أثبتت الدراسات والأبحاث أنها ليست عبثية، فقد نشرت المؤسسة الوطنية للنوم National Sleep Foundation العديد من التوصيات عن النوم، أهميته وفوائده الصحية والتي سنتطرق لها في هذا المقال، إضافة إلى نصائح تساعد على النوم المبكر.

أهمية النوم



فترة الليل هي من أفضل الأوقات للنوم، يوصى بتحديد وقت النوم بناء على الوقت الذي يتعين على الشخص أن يستقيظ فيه صباحاً، على ألا يقل عدد ساعاته عن 7 إلى 8 وعلى أن يكون عميقاً ليتمكن الشخص من ممارسة مهامه في اليوم التالي بنشاط وحيوية.

إلى ذلك يؤكد الأطباء أن النوم المبكر والعميق لا يؤثر فقط على صحة الإنسان الجسدية، بل على صحته النفسية أيضاً.

فوائد النوم المبكر



• يحافظ النوم المبكر على صحة القلب، إذ يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، كالنوبات القلبية، السكتات الدماغية أو أمراض الشرايين الدموية، كذلك يقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.

• النوم المبكر يقي من السرطان، خصوصاً سرطان الثدي والقولون، وهذا مرده إلى الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ ويعرف بهرمون الميلاتونين Melatonin.

• يعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

• يحفز التركيز ويعطي الفرصة لاستيعاب معلومات جديدة ولإعطاء الوقت الكافي لتخزين الذكريات بشكل صحيح من أجل استرجاعها لاحقاً عند اللزوم.

• يعزز النوم المبكر من وظائف جهاز المناعة في الجسم وكيفية تعامله مع البكتيريا والفيروسات.

• يساعد النوم المبكر والمنتظم الدماغ على تنظيم إفراز الهرمونات المسؤولة عن الشهية، مثل هرموني اللبتين Leptin والجريلين Ghrelin، فعندما تقل ساعات النوم، يحدث خلل في توازن هذه الهرمونات، فتنخفض المقاومة لإغراءات الطعام غير الصحية.

• النوم المبكر يخلص من المشاعر السلبية، كالغضب والتوتر كما يحث الجسم على إفراز هرمون السيروتونين Serotonin الذي يعرف بهرمون السعادة، خاصة إذا كان النوم في غرفة مظلمة.

• النوم المبكر يحافظ على صحة البشرة ورونقها ويساهم إلى حدٍّ كبير في تأخير ظهور علامات التقدم في السن.

نصائح تساعد على النوم المبكر



• الذهاب إلى الفراش عند الشعور برغبة في النوم.

• النهوض من السرير فور الاستيقاظ، لتعويد المخ بأن السرير مرتبط بالنوم.

• المحاولة قدر الإمكان بعدم التفكير بأي أمر قد يسبب بالإزعاج أو التوتر.

• الحرص على عدم مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم.

• ضرورة أخذ حمام دافئ من أجل الشعور بالاسترخاء.

• يمكن الاستعانة بالموسيقى الهادئة.

• اختيار الوضعية المثالية للنوم، يكون فيها العمود الفقري في حالة استرخاء.

• تهيئة الجسم بشكل تدريجي للنوم من خلال تخفيف الإضاءة.

• تناول المشروبات الساخنة التي تحتوي على الأعشاب المهدئة، كالبابونج، اليانسون، النعناع والزنجبيل.

• بالمقابل، التوقف قبل النوم بنحو 6 ساعات عن تناول أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة.

• عدم الإفراط في التدخين قبل النوم.

• الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم وفور الاستيقاظ يساعد على تنظيم ساعات النوم.



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