شكرا لقرائتكم خبر عن يحافظ على صحة القلب والأمعاء.. اعرف فوائد الزبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الزبيب واحدًا من الفواكه المجففة التي يفضلها الكثيرون وتتم إضافته في العديد من الأكلات الحلو والحادق حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المذهله، ويحتوى الزبيب أيضًا على فوائد غذائية أخرى مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بحسب ما نشره موقع "Eating Well".

الفوائد الصحية للزبيب - توفير الألياف الصحية للأمعاء

يحتوي نصف كوب من الزبيب على 2 جرام من الألياف، والتي تدعم صحة الأمعاء والقلب، ويمكن أن يكون الزبيب وسيلة مفيدة للوصول إلى المتطلبات اليومية من الألياف، التي تتراوح ما بين 28 إلى 34 جرامًا، الموصى بها في الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأميركيين.

- زيادة كمية البوتاسيوم

يعتبر الزبيب أيضًا طريقة رائعة للحصول على المزيد من البوتاسيوم في النظام الغذائي وفقًا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، يعد البوتاسيوم مهمًا للعضلات وتنظيم ضربات القلب وتوازن السوائل داخل الجسم.

- تعزيز نسبة السكر

هناك دليلا على أن الزبيب قد يفيد الصحة بطرق أخرى، فالأبحاث تشير إلى أن تناول وجبة خفيفة من الزبيب يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى الطويل ويمكن أن يخفض ضغط الدم".

- يعزز صحة القلب

يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية، وله خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تحسن صحة الفم ويتوافر في الزبيب البريبايوتكس، التي يمكن أن تعزز صحة الأمعاء.

ولكن الإفراط في تناول الزبيب هي اضطراب في المعدة، ربما بسبب الإفراط في الألياف أو البوتاسيوم أو السكريات وتوصي مون بتناول حصة تقدر بحوالي ربع فنجان، وأنه يجب أن يستشير مرضى السكري الطبيب المعالج أو اختصاصي تغذية للحصول على توصياتهم، لأن حتى كمية صغيرة من الزبيب يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.