شكرا لقرائتكم خبر عن قوى ذاكرة طفلك أثناء الامتحانات بالبيض وطبق "بليلة" والخوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الأطفال أثناء الامتحانات هي قلة النوم والدراسة باستمرار وتناول طعام غير صحي والبقاء غير نشيطين، ولن يؤدي هذا إلى رفع مستويات التوتر فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن والخمول العقلي ونقص اليقظة.

ومن ثم يصبح من المهم جدًا للأطفال أن يأكلوا طعامًا صحيًا، ويكتسبوا ما يكفي من التغذية وأيضًا لزيادة تركيزهم ومستويات طاقتهم حتى يتمكنوا من الدراسة بجد حقًا، نقدم لكم 7 أطعمة يمكن أن تساعد في توفير تغذية رائعة للأطفال أثناء الامتحانات.

دهون أوميجا 3

وفقًا للبحث، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لعمل الدماغ والجهاز العصبي بشكل صحي، هذا ينطبق بشكل خاص على الطلاب، لأن دهون أوميجا 3 تساعد في تقوية الذاكرة والتركيز وحتى في تخفيف الاكتئاب، ومن ثم يجب أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي للأطفال أثناء فحوصاتهم، أفضل مصادر دهون أوميجا 3 هي الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والتونة والهلبوت والسلمون المرقط، وتحتوي البذور مثل الكتان والشيا وبذور البطيخ وعباد الشمس أيضًا على دهون أوميجا 3.

الماء

من أهم الأشياء التي يتجاهلها الأطفال بسهولة أثناء الدراسة عدم شرب كمية كافية من الماء، هذه ليست عادة صحية، أثناء المذاكرة أو حفظ الدروس، من الطبيعي أن تشعر بالعطش، إذا تم رفضه أو إهماله، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تهيج ولن يتمكنوا من التركيز، كما تتطلب خلايا الدماغ طاقة أكثر بمرتين من الخلايا الأخرى في الجسم، كما أن الماء يوفر هذه الطاقة بشكل أكثر فاعلية من أي مادة أخرى، لذلك يجب على الطلاب دائمًا الاحتفاظ بزجاجة ماء معهم أثناء الدراسة، وإشباع العطش وشرب كمية كافية من الماء، ينصح العديد من الأطباء بشرب 1.5 لتر من الماء يوميًا.

الشوفان

وفقًا لخبراء التغذية، يعتبر الشوفان مصدرًا لطاقة كبيرة وهو بمثابة وقود كبير للعقول في الصباح، يعتبر الشوفان أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين E وB والبوتاسيوم والزنك ويساعد الجسم والدماغ على العمل بكامل طاقته، يقال أيضًا أن دقيق الشوفان يحافظ على شرايين القلب والدماغ نظيفة.

الحبوب الكاملة

تحتوي معظم الحبوب الكاملة على نسبة عالية جدًا من الألياف، وبالتالي فهي تزود الأطفال بالطاقة المطلوبة أثناء وقت الاختبار، الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل هي أيضًا مصادر جيدة للغاية للجلوكوز الذي يحتاجه الدماغ، كما أنها تحتوي على مركب فيتامين ب، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الجهاز العصبي، ومن ثم فإنه يحسن من قوة الدماغ ويمكن أن يساعد الطلاب على الدراسة لساعات طويلة أثناء الامتحانات، يمكن استخدام القمح في صنع طبق من البليلة

البيض

يقدم البيض الكثير لأطفالنا ويساعدهم على النمو ليصبحوا أفرادًا أصحاء وأقوياء وأذكياء، وفقًا لخبراء التغذية ، يعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين بينما يتم تعبئة صفار البيض بالكولين - وهو عنصر غذائي أساسي يساعد في تنمية الذاكرة، يعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للحديد والفيتامينات A و D و E و B12. وبالتالي ، يعد البيض طريقة رائعة لبدء اليوم خاصة أثناء الامتحانات.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضروات الورقية الخضراء والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل البروكلي غنية بفيتامينات A و K التي تبطئ التدهور العقلي، كما أنها تحسن الوظيفة المعرفية، ومن ثم يوصى بشدة للطلاب، يعد الخضر أيضًا مصدرًا غنيًا للكالسيوم وبيتا كاروتين وفيتامين ج وفيتامين أ وهو مفيد بشكل خاص للبصر.

الفواكه الطازجة

تناول الفواكه الطازجة بانتظام أثناء الامتحانات تعزز الذاكرة ، يمكن تناول التفاح والخوخ الذي يعتبر أنه يحتوي على مادة الكيرسيتين - وهي مادة مضادة للأكسدة تحارب تدهور المهارات العقلية، بينما يعتبر التوت غنيًا بمضادات الأكسدة وكذلك الفيتامينات التي يمكن أن تحسن الذاكرة بشكل كبير وكذلك القدرة على التعلم، كما أنها تحمي الدماغ من التنكس والإجهاد التأكسدي.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن والتي يمكن أن تحسن أداء الدماغ وتحافظ على صحة الجهاز العصبي للطفل.

المكسرات مثل الجوز والفول السوداني غنية بفيتامين E ويمكن أن تحمي الأغشية العصبية وتساعد أيضًا في درء الأمراض العقلية مثل مرض الزهايمر، تحتوي المكسرات أيضًا على الثيامين - ويسمى أيضًا فيتامين ب 1 لمساعدة الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، ومن ثم يجب على الأطفال اختيار المكسرات والبذور كبدائل صحية للوجبات الخفيفة المقلية ذات السعرات الحرارية العالية.