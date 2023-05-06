شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك اتصاب.. تعرفى على كيفية وقف النزيف في الجروح الصغيرة والعميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الحوادث طوال الوقت خاصة للأطفال في سن صغير، وحتى إصابات العمل أو أثناء تقطيع الخضروات مثلا، لذا فإن معرفة كيفية إيقاف النزيف أمر أساسي، نعرض وفقًا لموقع "clevelandclinic" نصائح الإسعافات الأولية حول كيفية علاج الجرح.

كيفية إيقاف نزيف جرح صغير

الجروح الصغيرة هي إصابات طفيفة يتوقف النزف عادةً من تلقاء نفسها أو بعد بضع دقائق من الضغط المباشر، لا تتعمق أكثر من الجلد، ولا يوجد فقدان كبير للدم.

هناك فرق كبير بين الجرح الورقي الذي لا يتوقف عن الترشيح لمدة 15 دقيقة مقابل الجرح الخطير الذي يسيل باستمرار الكثير من الدم". "أحيانًا يحتاج هذا الجرح الصغير إلى بعض الصبر"

الجروح الصغيرة مزعجة ومؤلمة ، لكنها لحسن الحظ ليست خطيرة ، ويمكنك علاجها في المنزل، قد تشمل الخطوات التي يجب اتخاذها مع قطع صغير.

1. تطبيق الضغط بقطعة من القماش

ضع قطعة قماش أو شاش نظيف على الجرح واضغط بشكل مباشر، بالنسبة للنزيف الصغير المستعصي، قد تحتاج إلى الضغط لمدة 15 دقيقة دون مقاطعة للسماح بتكوين جلطة.

2. اغسل الجرح

عندما يتوقف الجرح عن النزيف ، خفف من الضغط، اغسل المنطقة بالماء والصابون لمنع العدوى، كن لطيفًا لتجنب إعادة فتح الجرح.

3.وضع ضمادة عليه

ضع ضمادة لحماية المنطقة، يقوم الصابون والماء البسيط والضمادة بمهمة الحفاظ على الجرح نظيفًا ومحميًا".

كيفية التعامل مع الجروح العميقة

الجرح العميق هو أي جرح يكون فجائيًا وخشنًا ويبدو عميقًا، ويكشف عن الدهون أو العضلات، حتى إذا كان بإمكانك إيقاف النزيف ، يجب على الطبيب فحص الجرح العميق لأنه قد يحتاج إلى غرز أو غلق آخر للجرح المتقدم، لكن غالبًا ما يكون من الصعب إيقاف نزيف الجرح العميق، والنزيف الناتج عن الجرح العميق أو الكبير هو حالة خطيرة للغاية، توجه إلى المستشفى إذا واجهت:

تدفق الدم الغزير.

خروج الدم من خلال الضمادات.

فقدان كمية كبيرة من الدم.

نزيف لا يمكن السيطرة عليه بالضغط.

جرح يخترق الصدر أو البطن، قد يكون الجرح قد أثر على الأعضاء الحيوية.