شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يمكن أن يسبب النظام الغذائي الصحي الغازات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة من العناصر الأساسية للتغذية الجيدة، ولكن إذا كنت قد عززت نظامك الغذائي مؤخرًا، فربما لم تكن مستعدًا للتأثير الجانبي المزعج للغازات المفرطة، ومع ذلك، ليس من قبيل المصادفة، بعض الأطعمة الصحية هي أيضًا الأطعمة التي تسبب الغازات، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة - بما في ذلك الفاصوليا والحبوب الكاملة والخضروات الصليبية - غنية أيضًا بالألياف. ومن المؤكد أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يكون السبب في انتفاخ البطن المفرط والتجشؤ.

ويمكن أن تشمل الأطعمة التي تسبب الغازات في كثير من الأحيان الخضار مثل كرنب بروكسل والبروكلي والملفوف. الفواكه مثل الخوخ والتفاح والكمثرى. والحبوب الكاملة مثل النخالة. قد تؤدي منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي إلى زيادة الغازات لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز .

ومع ذلك ، لا تغفل أهمية اتباع نظام غذائي غني بالألياف وقيمة تناول الأطعمة الغنية بالألياف ، حتى مع قدرتها على التسبب في الغازات. يقول سميثسون: "الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الفاصوليا والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات غنية بالعناصر الغذائية ، مما يعني أنها مليئة بالعناصر الغذائية للسعرات الحرارية التي تقدمها".

وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف صحية للجميع ، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب. تؤكد المزيد والمزيد من الأدلة أن تناول الألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، و"الأطعمة الغنية بألياف معينة تسمى الألياف القابلة للذوبان هي صحية للقلب وتساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم" ، وهذا النوع من الألياف يعمل مثل الإسفنج عن طريق امتصاص الكوليسترول الضار وإفرازه من الجسم.و تساعد الألياف القابلة للذوبان أيضًا في تقليل كمية الجلوكوز (السكر) الممتص من الطعام الذي تتناوله ، مما قد يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

التخلص من الغازات الزائدة

ومع ذلك ، ليس عليك أن تعاني من الغازات الزائدة والانتفاخ فقط للحصول على الفوائد الصحية لنظام غذائي صحي. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في السيطرة على الغازات مع الاستمرار في تناول الطعام بشكل جيد.

جرب هذه النصائح للمساعدة في تخفيف الغازات:

خفف ببطء من اتباع نظام غذائي غني بالألياف ، وزد تدريجيًا من تناول الألياف على مدى بضعة أشهر.

التزم بأجزاء صغيرة من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات. سيساعد ذلك جهازك الهضمي على التعود على هضمها.

كلما زادت كمية الألياف التي تتناولها ، تأكد أيضًا من زيادة استهلاكك للمياه. يقول سميثسون: "إن شرب المزيد من الماء سيساعد في تقليل آثار كل من الغازات المعوية والإمساك".

قبل طهي الفاصوليا الجافة ، اتركها تنقع طوال الليل في الماء ، ثم صفيها واشطفها قبل طهيها في الماء العذب.

قلل من المنتجات الخالية من السكر ، والتي تحتوي على كحول السكر.