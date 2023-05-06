شكرا لقرائتكم خبر عن احذر مرض الخدار.. حالة عصبية تضعف الدماغ على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخدار هو حالة عصبية مزمنة تضعف فيها قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، ويعاني الأفراد المصابون باضطراب النوم هذا في كثير من الأحيان من صعوبة في النوم ليلاً وفترات من النعاس الشديد أثناء النهار لأن مراحل النوم المختلفة تحدث في أوقات غير مناسبة.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth قد يعاني الأشخاص المصابون بالخدار من "نوبات النوم" وهي حاجة ملحة للنوم أثناء النهار والتي تأتي بسرعة أثناء اليقظة والوعي التام ، قد يعاني الأشخاص المصابون بالخدار أيضًا مما يسمى الجمدة ، حيث تتعثر عضلاتهم فجأة ودون سابق إنذار في بعض الحالات في منتصف نشاط مثل الضحك أو الأكل أو التحدث.

من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعتقد أنك أو أحد أفراد أسرتك قد يكون مصابًا بالخدار و يمكن أن يتداخل مع المدرسة والعمل والعلاقات ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق وصعوبات التعلم وحتى الحوادث والإصابات في حين أن المعرفة بالأعراض والتشخيص والعلاج قد تحسنت ، فقد يستغرق الأمر سنوات للحصول على التشخيص الصحيح ، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في نوعية حياة الفرد





و فيما يلي بعض الأعراض التي قد يعاني منها الشخص المصاب بالخدار

-النعاس المفرط أثناء النهار، قد يشعر الأشخاص المصابون بالخدار بالانتعاش عندما يستيقظون في الصباح ، فقط ليشعروا بالتعب الشديد مع مرور اليوم يمكن أن يتسبب هذا في رغبة شديدة في النوم ، حتى أثناء تناول الطعام أو في العمل أو مع الأصدقاء أو العائلة.

-الجمدة: يحدث هذا الفقد المفاجئ لتوتر العضلات والتحكم فيها عندما يعاني الشخص المصاب بالخدار من عاطفة قوية ، مثل الفرح أو المفاجأة أو الخوف أو الغضب يمكن أن تتراوح الجمدة من خفيفة (مثل الشعور بالكاد ملحوظة بتدلي طفيف في الجفون) إلى شديدة (انهيار الجسم بالكامل). يكون الناس مستيقظين خلال هذه النوبات ، لكنهم قد لا يكونوا قادرين على الحركة أو الكلام. قد يعاني بعض الأشخاص من نوبة الجمدة مرة أو مرتين فقط في العمر ، بينما قد يعاني البعض الآخر من نوبات الجمدة في يوم واحد.

-النوم المجزأ غالبًا ما تعني دورة النوم المضطربة نومًا ليليًا قصيرًا ومحبِطًا للأشخاص الذين يعانون من النوم القهري قد يحدث الأرق ومتلازمة تململ الساق وتوقف التنفس أثناء النوم مما يؤدي إلى انقطاع النوم.

-شلل النوم تصاب عضلاتنا بالشلل المؤقت أثناء نوم حركة العين السريعة (يعتقد أنها آلية أمان تطورية تمنعنا من تحقيق أحلامنا) ، ولكن في الأشخاص المصابين بالخدار ، يمكن أن يحدث ذلك في الوقت الخطأ يمكن أن تجعل هذه الأعراض هؤلاء الأفراد مستيقظين وغير قادرين على الحركة. عادة ما يستمر الشلل بضع ثوانٍ أو دقائق.

-الهلوسة هي رؤى حية تشبه الحلم وتتمتع بجودة فائقة الواقعية. يطلق عليها "hypnagogic" إذا حدثت أثناء نوم شخص ما و "hypnopompic" إذا حدثت أثناء الاستيقاظ.