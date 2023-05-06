شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع شائعة من التهابات المهبل تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الالتهابات المهبلية أمرًا شائعًا لدرجة أن معظم النساء سيعانين من أحدهما أو الآخر، ومن المحتمل أن كلاهما، خلال حياتهن، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth قد تشمل أعراض العدوى المهبلية أو التهاب المهبل إفرازات مهبلية، وحكة، وحرقان، وألم، ورائحة قوية.

في حين أن بعض الالتهابات المهبلية ناتجة عن الأمراض المنقولة جنسيًا، فإن الأنواع الأخرى الشائعة جدًا ليست كذلك.

يبدو أن بعض النساء أكثرعرضة للإصابة بالتهابات المهبل من غيرهن لأسباب غير واضحة تمامًا، حيث يحتوي المهبل الطبيعي والصحي على البكتيريا وأحيانًا الخميرة دون الإصابة بالضرورة بالعدوى لكن بعض الأشياء يمكن أن تغير البيئة في المهبل، ما يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا أو الخميرة ويسبب الأعراض وتشمل هذه:

-غسل المهبل بالماء أو سائل آخر

-تغير مستوى الهرمون الأنثوي

-تناول المضادات الحيوية

-الحمل والرضاعة

في حين أنه لا يمكن تجنب كل هذه الأشياء، إلا أن الدش المهبلي غير ضروري وقد يكون ضارًا.





أكثر أنواع التهابات المهبل شيوعًاهناك ثلاثة أنواع شائعة جدًا من الالتهابات المهبلية وهى:

عدوي فطريةالنوع الأكثر شيوعًا من التهاب المهبل، يحدث عدوى الخميرة بسبب أحد أنواع الفطريات العديدة المعروفة باسم المبيضات وهناك العديد من أنواع الخميرة، أو المبيضات البيضاء هي الأكثر شيوعًا.

عادة، تعيش المبيضات بشكل غير مؤذٍ في جسمك بأعداد صغيرة، بما في ذلك المهبل ولكن في ظل ظروف معينة ، يمكن أن يحدث فرط نمو المبيضات، ما يتسبب في حدوث عدوى مهبلية.

قد تشمل هذه الحالات تغييرات في مستوى الهرمونات بسبب الحمل أو حبوب منع الحمل أو الحيض، و بعض الحالات الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية تشمل ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل متكرر أو مزمن وانخفاض المناعة بسبب حالة طبية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز .

تشمل أعراض عدوى الخميرة المهبلية إفرازات بيضاء سميكة تصفها بعض النساء بأنها تشبه الجبن القريش، و يمكن أن تسبب عدوى الخميرة أيضًا حكة في المهبل

التهاب المهبل البكتيري جنبا إلى جنب مع الخميرة، تعيش بكتيريا تسمى العصيات اللبنية في المهبل.

عندما ينخفض عدد العصيات اللبنية بشكل كبير، يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى التهاب المهبل الجرثومي (BV) .

سبب تغير مستويات البكتيريا غير معروف، ولكن يمكن استبدال العصيات اللبنية الطبيعية ببكتيريا أخرى مسببة للعدوى.

وهي البكتيريا المرتبطة غالبًا بالتهاب المهبل البكتيريا إن قلة العصيات اللبنية والنمو الزائد مع هذه البكتيريا الأخرى هي التي تسبب أعراض العدوى".

في التهاب المهبل الجرثومي، قد ترى المرأة إفرازات سميكة أو بيضاء أو زلقة وشفافة، من غير المحتمل أن تسبب الحكة أو الحرق. قد تكون الرائحة الكريهة ملحوظة ، خاصة أثناء الجماع.

داء المشعراتبين العدوى المهبلية الثلاثة الأكثر شيوعًا ، فإن التهاب المهبل بالمشعرات ، والذي يطلق عليه أيضًا داء المشعرات ، هو العدوى الوحيدة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

تتشابه أعراض داء المشعرات مع الالتهابات المهبلية الأخرى: حرقان ، تهيج ، احمرار ، وتورم في الفرج ، مع إفرازات مهبلية صفراء رمادية أو خضراء ، وربما برائحة مريبة تعاني بعض النساء أيضًا من ألم أثناء التبول.