شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مخاطر للإفراط في استخدام الكلور خلا تنظيف منزلك.. وعلامات التسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلور هو عنصر شائع في منتجات التنظيف المنزلية ومبيدات الآفات، وربما تكون أكثر دراية باستخدامه في حمامات السباحة لإبقائها خالية من البكتيريا

الكلور في منزلك

يمكنك التعرف على الكلور برائحته القوية التي تشبه مادة التبييض، فهو غاز طبيعي ولكن يمكن معالجته من خلال الضغط والتبريد لتحويله إلى سائل. سواء كان في شكل غاز أو سائل ، فإن الكلور له صبغة صفراء أو خضراء. كغاز ، فهو أثقل من الهواء لذا فهو يميل إلى الاستقرار بالقرب من الأرض أو في المناطق المنخفضة. ‌

الكلور غير قابل للاشتعال بحد ذاته ولكنه غالبًا ما يتم خلطه مع مواد كيميائية أخرى مثل الأمونيا أو زيت التربنتين، ولكن عند مزجه بمواد كيميائية أخرى ، يمكن أن يكون له رد فعل انفجاري للنار أو الحرارة الشديدة. في بعض الحالات، يؤدي خلط الكلور مع مواد كيميائية أخرى إلى عودته إلى شكله الغازي والذهاب إلى الهواء. ‌

يستخدم الكلور في مياه الشرب بجرعات صغيرة جدًا لقتل البكتيريا. مع الاستخدام والتعامل المناسبين ، من الآمن التواجد حولك. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا إبعاده والمواد الكيميائية الأخرى عن متناول الأطفال.

علامات التسمم بالكلور

حسب موقع " webmd" تعتمد شدة أعراض التسمم بالكلور على كمية الكلور التي تعرضت لها. قد يعني التعرض البسيط للكلور أعراضًا أقل أو أقل حدة، يمكن أن يؤدي التعرض الشديد إلى عواقب صحية خطيرة وحتى الموت. ‌

تشمل العوامل التي تؤثر على شدة التعرض للكلور ما يلي:

كمية الكلور

طول الوقت الذي تعرضت فيه

كيف تعرضت

مكان ملامسة الغاز أو السائل لجسمك (العينين والجلد والفم والرئتين )

قد تظهر عليك أعراض على الفور ، أو قد تظهر بعد فترة من التعرض. ‌

تتضمن بعض الأعراض التي يجب البحث عنها ما يلي:

رؤية ضبابية

عيون حمراء ، متهيجة ، دامعة

ألم وتهيج واحمرار وبثور حيث لامس الكلور بشرتك

حرقة في أنفك وحلقك وصدرك وعينيك

السعال أو الصفير

ضيق في صدرك

عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي

الشعور بالغثيان‌

القيء

ماذا تفعل إذا تعرضت للكلور

ابتعد عن المنطقة التي انبعث منها غاز الكلور واستنشق الهواء النقي. تأكد من فهمك لنظام إعلام الطوارئ المحلي الخاص بك إذا كان لديك واحد. الرجوع إلى إذاعات الطوارئ والسلطات المحلية للحصول على التعليمات.

إذا كان إطلاق الكلور في الخارج ، فانتقل إلى الداخل واحتم به في مكانه. تأكد من إغلاق النوافذ وإغلاق أنظمة التهوية للتأكد من عدم دخول التلوث. إذا لم تتمكن من الدخول إلى المنزل ، فاترك المنطقة التي تم إطلاق الكلور فيها.

إذا لم تتمكن من الابتعاد عن المنطقة التي تم إطلاق الكلور فيها ، فانتقل إلى أعلى مستوى ممكن لأن الكلور أثقل من الهواء وسيغرق في المناطق المنخفضة.

إذا كان إطلاق الكلور في الداخل ، فاخرج من المبنى وابحث عن أرض مرتفعة.

إذا كان إطلاق الكلور ناتجًا عن المنظفات المنزلية أو المواد الكيميائية ، فافتح النوافذ والأبواب للخارج للسماح بدخول الهواء النقي. اترك المنطقة حتى يتشتت الغاز. اتصل بمركز مراقبة السموم

انزعها من جسمك على الفور يعد خلع جميع طبقات الملابس (بما في ذلك المجوهرات والإكسسوارات) والاستحمام أفضل طريقة لإزالة الكلور من الجسم ، ما لم يتجمد على الجلد.

تجنب شد الملابس فوق رأسك:

إذا كان يجب عليك سحب الملابس فوق رأسك ، فأغلق عينيك وفمك ، واحبس أنفاسك حتى لا تحصل على الكلور في عينيك أو أنفك أو فمك. ضع الأشياء في مكان مخصص ، ويفضل أن يكون ذلك في كيس بلاستيكي.

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة :

فقم بإخراجها ووضعها مع ملابسك، لا تضع العدسات اللاصقة مرة أخرى.

اغسل شعرك ووجهك ويديك أولاً :

ثم اغسل باقي جسمك. اغسل رأسك حتى قدميك بما في ذلك الإبطين والأربية بكمية كبيرة من الماء الفاتر والصابون الخفيف (إن وجد) لعدة دقائق. انتهي بشطفه بالماء العادي. حاول ألا تدع الماء يتدفق إلى عينيك أو أنفك أو فمك. لا تفرك!

إذا كانت عيناك تحترقان أو لا تستطيع الرؤية بشكل طبيعي، اغسل عينيك بالماء الفاتر لمدة 10-15 دقيقة. لا تستخدم قطرات العين.

جفف وجهك ، ثم قم بإمالة رأسك للخلف وجفف شعرك ثم جفف جسمك. استخدم أي شيء يمتص الماء. إسقاط الأشياء المستخدمة على الأرض. ارتدِ أي ملابس نظيفة متاحة لمنع انخفاض حرارة الجسم. هذا مهم بشكل خاص إذا كانت درجات الحرارة باردة.