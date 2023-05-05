شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتجاع المريء يسبب السرطان.. أعرف عوامل الخطر وعلامات الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثيرون من حرقة المعدة والتي تحدث عندما يتناثر الحمض المفرط من المعدة إلى المريء، وغالبًا ما يحدث بسبب الإفراط في تناول الطعام أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة أو الاستهلاك المتكرر للأطعمة الغنية بالتوابل أو المنتجات القائمة على الطماطم.

وحسب ما ذكره موقع healthmatters يمكن أن يسبب الاستلقاء على معدة ممتلئة أو الأكل بالقرب من وقت النوم حرقة المعدة أيضًا بالنسبة لمعظم الناس ، ينتج عن هذا انزعاج خفيف من حين لآخر.

ولكن إذا استمرت هذه الحموضة وتحدث أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد تشير إلى شيء أكثر خطورة ، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي عملية الارتجاع هذه إلى تغيير الخلايا وإتلاف المريء ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان المريء.

اشارت التقديرات منذ فترة إلى أنه سيتم تشخيص أكثر من 17000 حالة إصابة بسرطان المريء هذه زيادة بنسبة 600 في المائة على مدى السنوات الـ 35 الماضية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حرقة المعدة ، والارتجاع ، والأطعمة الدهنية ، والأطعمة السريعة. ومع ذلك، إذا تم اكتشافه مبكرًا ، فيمكن علاجه وربما الشفاء.

وقامت الدكتورة فيليس شنول-سوسمان، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ومديرة مركز جاي موناهان لصحة الجهاز الهضمي بتقييم أنواع سرطان المريء التي يجب أن تكون على دراية بها ، ومن هو في خطر ، وكيفية منع تحول الارتجاع إلى سرطان.

وهناك نوعان من سرطان المريء: سرطان غدي وسرطان الخلايا الحرشفية.

يقع الورم الحميد في الثلث السفلي من المريء، و عادة ما يكون سرطان الخلايا الحرشفية في الجزء الأوسط والجزء العلوي و يمكن أن يكون كلا النوعين من السرطان خطيرًا جدًا.

س:ما هي عوامل الخطر لسرطان المريء؟

غالبًا ما يحدث السرطان الغدي بسبب حالة ما قبل السرطان تسمى مريء باريت نعتقد أن الأشخاص الذين يصابون بمرض باريت هم أولئك الذين يعانون من سنوات من مرض الارتجاع غير المنضبط.

أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية هي التدخين وتناول الكحول.

ربما يكون التدخين عامل خطر لكلا النوعين من السرطان ولكن عندما تفكر في السرطان الحرشفية ، فإننا غالبًا ما نفكر في الأشخاص الذين يدخنون كجزء من تاريخهم لذلك إذا كنت تدخن ، فحاول الإقلاع عن التدخين إذا كنت لا تدخن ، فلا تبدأ.





س:ما هي علامات الإصابة بسرطان المريء؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بحرقة في بعض الأحيان لكن التغيير الكبير في أعراض الارتجاع قد يكون مدعاة للقلق إذا كنت تعاني من أعراض الارتجاع بشكل أكثر انتظامًا مما كانت عليه في الماضي ، أو إذا ساءت الأعراض ، أو لم يتم السيطرة عليها ، على سبيل المثال ، الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مثبطات مضخة البروتون

قد لا يؤثر الارتجاع على المريء فحسب ، بل قد يؤثر أيضًا على الحلق قد يصاب الناس بسعال مزمن أو أجش في الصوت ، أو تغير في صوتهم بسبب الارتجاع ويمكن أن يعاني البعض من أعراض رئوية مثل الأزيز والسعال المزمن.





س:كيف يتم علاج سرطان المريء؟

عندما يتم اكتشافها في وقت مبكر جدًا ، هناك فرص لإزالة الآفة بالتنظير الداخلي ، عن طريق نحت الخلايا السرطانية قد يكون هذا قادرًا على تجنب الحاجة إلى جراحة أكثر شمولاً.

مع مريء باريت ، يمكن الآن تقديم العديد من التقنيات المختلفة بالتنظير الداخلي وتشمل هذه حرق أو تجميد المناطق غير الطبيعية السرطانية مع عودة لاحقة للبطانة إلى الأنسجة الطبيعية إذا نما سرطان شخص ما في عمق جدار المريء ، فقد يحتاج إلى جراحة لاستئصاله بالكامل أو جزء منه إذا كان السرطان قد نما بالفعل من خلال جدار المريء أو انتقل إلى العقدة الليمفاوية أو أي عضو آخر ، فقد يحتاج المريض إلى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.





س:لماذا نحتاج لرفع مستوى الوعي حول سرطان المريء؟

غالبًا ما يتم تشخيصه في مرحلة متأخرة لأن المرضى لا يظهرون [الأعراض] حتى يبدأوا في مواجهة صعوبة في البلع - وهذا من الأعراض المتأخرة لسرطان المريء.

الآن ، فيما يتعلق بالتقديم المتأخر ، هناك أولئك الذين يتناولون الأدوية دون وصفة طبية - ومن المحتمل أن تكون هذه مشكلة يمكن للأفراد علاج حرقة المعدة دون وصفة طبية. قد يؤدي ذلك ، في بعض الأحيان ، إلى عدم ظهورهم مبكرًا مع الأعراض نظرًا لأنهم يستطيعون العلاج الذاتي ، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير توقيت التشخيص إلى وقت لاحق إلى حد ما.