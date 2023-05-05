الجوافة لعلاج الكحة ونزلات البرد في فصل الربيع

بيروت - نادين محمد - الجوافة هي فاكهة ذات فوائد صحية عديدة. تعتبر الجوافة ثمرة شائعة لعلاج مشاكل المعدة مثل الإمساك. كذلك معروفة بفضل ما تحتويه من فيتامين سي لذلك تستخدم لعلاج نزلات البرد.

كيف يمكن للجوافة أن تعالج الكحة؟

الجوافة مفيدة جدا في التخلص من السعال المزمن حيث أن الجوافة غنية بفيتامين C وخصائصها القابضه تساعد على تفكيك المخاط وتمنع الميكروبات المسببة للسعال والبرد.

الجوافة وكذلك أوراق الجوافة فعالة في علاج البرد والسعال لأنها مصدر غني بحمض الأسكوربيك والحديد حيث تقلل من احتقان الرئة وتكوين المخاط وفي نفس الوقت تحافظ الجوافة أيضًا على الجهاز التنفسي.

فيتامين c الموجود في الجوافة يتميز بتركيز عالي والذي وجد أنه فعال للغاية في علاج نزلات البرد والسعال المصاحبة للبكتيريا أو الفيروسات.

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كيف تأكلين الجوافة لعلاج الكحة؟

الصورة من موقع istockphoto

خذي حبة جوافة نيئة (تأكدي من تناول الجوافة النيئة فقط لأن ذلك أكثر فاعلية) ، قومي بتقطيعها إلى نصفين ، ضعي بعض الملح الصخري على الشرائح ثم ضعيها على الموقد . بمجرد تحميصها قليلاً ، يمكنك إطعامها للشخص الذي يعاني من الكحة. كرري هذا العلاج لمدة 3-4 أيام على الأقل أو حتى أكثر لأنه لا يوجد ضرر في تناوله كل يوم أيضًا.

وصفات أخرى لتسريع علاج الكحة:

1- عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين وهو إنزيم طبيعي يعالج الاحتقان ومضاد للالتهابات. كما أنه معروف بفائدته في علاج التهاب الجيوب الأنفية ومذيب للمخاط المصاحب للكحة.

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2- العسل

الصورة من موقع istockphoto

العسل الخام هو أحد أقدم العلاجات المنزلية المستخدمة في علاج أي نوع من الكحة لأنه غني ب.مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف التهيج المصاحب للجهاز التنفسي مسبب الكحة. كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تخفف أيضًا من الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية الطفيفة.

3- البردقوش

البردقوش يحتوي على مركبات نباتية مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف الكحة المرتبطة بالربو والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.

لتحضير شاي البردقوش ، انقعي 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من البردقوش المجفف في 8 أونصات من الماء الساخن وتناوليه ثلاث مرات يوميًا.

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المصدر: Ajp