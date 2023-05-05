شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الأرز المتبقى يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.. إليك كيف تحافظ على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأرز هو غذاء أساسي في جميع أنحاء العالم ومعروف أنه مصدر غني للكربوهيدرات التي تبقيك نشيطًا، ويعتبر الأرز طعامًا متعدد الاستخدامات، فهو مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والمنجنيز والمغنيسيوم وحتى فيتامين ب.

ومع ذلك، يحذر خبراء الصحة من تناول بقايا الأرز، والتي يقولون إنها أسباب تسمم غذائي من الأنواع الشديدة وفقا لموقع "timesnownews".

مع مرور الوقت، كان هناك نقاش حاد على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام بقايا الأرز، والتي قال العديد من الأطباء إنها تسبب مشاكل هضمية شديدة مثل التقيؤ والإسهال إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

ما الذي يسبب التسمم الغذائي في الأرز؟

وفقًا إدارة الغذاء والدواء هناك نوع من البكتيريا يسمى "Bacillus cereus"، وهو أحد مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء ينتج السموم، ما يسبب نوعين من أمراض الجهاز الهضمي - القيء، المعروف أيضًا باسم متلازمة القيء، ومتلازمة الإسهال، يقول الأطباء إن هذا يحدث بسبب مادة سامة والتي يتم إنتاجها في الطعام الملوث.

عادة ما تكون عدوى Bacillus cereus خفيفة، ولكنها قد تكون خطيرة ، خاصة عند أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

يعتقد الكثير من الناس أن ترك الأرز المطبوخ على المنضدة لن يكون مختلفًا عن الاحتفاظ بأي عنصر غذائي آخر مثل الخبز، ومع ذلك، يقول خبراء التغذية إن عصية الأرز في الأرز يمكن أن تقاوم الطهي وإعادة التسخين، عند ترك الأرز لفترة طويلة بعد الطهي في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن يتحول إلى بكتيريا.

تشمل أعراض السموم المعوية الناتجة عن Bacillus cereus ما يلي:

وجع بطن

تقلصات المعدة

الإسهال المائي

استفراغ و غثيان

كيفية تخزين بقايا الأرز بشكل صحيح

من الناحية المثالية، يجب تقديم الأرز بمجرد طهيه، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يوصي خبراء التغذية بتبريده في أسرع وقت ممكن والاحتفاظ به في الثلاجة للتبريد، يمكن أيضًا تجميد الأرز المطبوخ في وعاء آمن للتجميد أو كيس قابل لإعادة الغلق لمدة تصل إلى ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وهذا يعني أنه لا ينبغي ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، ولا يزيد على ساعة إذا كانت درجة الحرارة تزيد على 90 درجة فهرنهايت.

بمجرد وصول درجة حرارة الأرز إلى درجة حرارة الغرفة، يجب تغطيته أيضًا.

على وجه الخصوص، يجب أن تكون حذرًا عند تناول الطعام في الخارج لأنك لن تعرف بالضبط المدة التي ظل فيها طعامك في درجة حرارة الغرفة.

واحدة من أفضل الطرق للتأكد من أن الأرز المقلي أو غيره من الأطعمة الجاهزة للأكل آمن في اليوم التالي هي وضعه في الثلاجة بمجرد إحضاره إلى المنزل. .