مشروب لحرق دهون البطن العنيدة 

بيروت - نادين محمد - التخلص من دهون البطن ليس بالأمر السهل، إذ الغالبية من الرجال والنساء يخيل لهم أنه بالإمكان تنحيف منطقة في الجسم دون سواها، غير أن ذلك اعتقاد خاطىء ولا يمكن تحقيقه، فالأمر يتطلب نظاماً غذائياً صحياً على يد طبيب أو خبير مختص مرفق ببعض التمارين الرياضية، كما يمكن الاستعانة ببعض المشروبات التي تساهم في تعزيز عملية الأيض، وبالتالي حرق الدهون، لكن هذه المشروبات تحتاج بدورها إلى استشارة طبية، خاصة إذا كانت دهون البطن من النوع العنيد!

ماذا تعني الدهون العنيدة؟



هناك نوعان مختلفان من دهون الجسم:

1. الدهون تحت الجلد: وهي التي يمكن رؤيتها.

2. الدهون الحشوية: وهي التي تختبىء في أعماق البطن وتلتف حول الأعضاء الحيوية، مثل الكلى، القلب، المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، كالإصابة ببعض الأنواع من السرطان، السكري من النوع الثاني، السكتة الدماغية وغيرها...

تجنباً لهذه المخاطر، ينبغي اتباع نظام غذائي صحي وصارم يمنع فيه تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة، كاللحوم، منتجات الألبان، الأطعمة المقلية أو المعالجة، هذا إضافة إلى الحلوى، مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازئية، وكذلك العصائر المحلاة. بالمقابل، ينصح من يعانون من الدهون المتراكمة في الجسم، من بينها دهون البطن العنيدة بالتركيز على تناول الخضراوات، الفواكه البقوليات وبعض المكسرات والكثير من السلطة على أن تكون هذه الأخيرة قليلة الزيوت، هذا إضافة إلى الأفوكادو، بذور الكتان والشيا التي تعتبر مصدراً جيداً للدهون الصحية، كذلك البروكلي، الحلبة الفاصوليا وغيرها من الأغذية القليلة السعرات الحرارية.

مشروبات لحرق الدهون العنيدة في البطن

أما بالنسبة للمشروبات التي تساعد على حرق دهون البطن العنيدة، يمكن الاستفادة من هذه القائمة المختارة:

الماء

يتصدر الماء أنواع المشروبات التي تلعب دوراً رئيسياً في حرق دهون الجسم، بما في ذلك دهون البطن العنيدة، لخلوه من السعرات الحرارية وقدرته الفعالة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تعرف أيضاً بالأيض أو الاستقلاب.

ما رأيكِ متابعة ماسك الزبادي والشاي الاخضر

الشاي الأخضر أو الأسود

الصورة عن موقع Freepik

أثبت إحدى الدراسات السريرية والتي نشرت نتائجها مجلة Journal of Functional Foods، أن الشاي الأخضر مشروب فعال لحرق دهون البطن العنيدة، فالأشخاص الذي شاركوا في هذا البحث وتناولوا الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعاً فقدوا الكثير من الدهون الحشوية، وهذا مرده إلى احتوائه على نسب عالية من الكافيين Caffeine والكاتيكين أو الكاتيشين Catechin.

وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة Food & Function ، أظهرت أن أشخاصاً فقدوا نسبة ملحوظة من محيط خصرهم بعد استهلاكهم 3 أكواب من الشاي الأسود غير المحلى يومياً ولمدة 3 أشهر.القهوة

أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين القهوة وحرق دهون الجسم، من بينها دهون البطن العنيدة، وذلك لاحتوائها على الكافيين، وهي مادة أظهرت الأبحاث مؤخراً قدرتها على زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تحفز توليد الحرارة في الجسم وحرق السعرات الحرارية.

عصير التوت الأزرق

التوت الأزرق أو الـ Blackberry غني بالأحماض النافعة التي تحفز إنتاج إنزيمات الهضم التي بدورها تفتت رواسب الدهون في الجهاز اللمفاوي وتطردها من الجسم. ينصح الذين يعانون من دهون البطن العنيدة أو ما يعرف بالدهون الحشوية بتناول كوب من عصير التوت الأزرق على وجبة الفطور، كذلك مرضى السكري أو الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، لأنه يحسن من جودة الدم.

ماء الخرشوف

الخرشوف من الخضراوات المدرة للبول، تمنع احتباس السوائل في الجسم وتساعد في حرق الدهون العنيدة في البطن.

توضع قطع عدة من الخرشوف في وعاء يحتوي على ماء على النار حتى الغليان.

تضاف رشة من الملح.

بعد أن ينضج الخرشوف، يصفى الماء ويتم تناول كوب منه 3 مرات في اليوم.

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شاي الزنجبيل

الصورة عن موقع Freepik



يعرف عن الزنجبيل أنه من التوابل الحريفة التي ترفع درجة حرارة الجسم، ما يساعد في حرق دهون البطن العنيدة، كما يمنع إنتاج هرمون الكورتيزول Cortisol المتسبب في زيادة الوزن.

توضع ½ ملعقة من الزنجبيل المبشور في كوب من الماء على النار حتى الغليان.

يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يختمر لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك، يتم تناوله. يمكن تحليته بالقليل من العسل.

- اطفئي النار ثم اضيفي الزنجبيل المبشور واتركيه ينقع لمدة 5 دقائق. يمكنكِ إضافة العسل للتحلية.

- اشربي شاي الزنجبيل بعد انتهاء مدة نقع

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