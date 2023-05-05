شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف إذا توقف تنفس طفلك أثناء النوم وما طرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يعلم الكثيرون أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال يتعرضون لحالة من الاختناق ليلا أثناء النوم، وهى معدلات لا يستهان بها، ولذا على الأمهات والآباء تطبيق الاحتياطات التى تجنبهم اختناق أطفالهم. حسب موقع only health.

أن معدل الاختناق بين الأطفال يدعو إلى ضرورة تعلم الآباء والأمهات كيفية الوقاية من هذه الكارثة، ومما يزيد الأمر سوءا أن بعض الحالات تختنق دون أدنى سبب مرضى يذكر، والبعض الآخر بسبب إصابة الطفل بتشنج كامل، أو ارتجاع الحامض المعوى للطفل مما يؤدى إلى السعال الشديد ومن ثم الاختناق، فضلا عن وضعيات النوم الخاطئة له كالنوم على الوجه وتوقف التنفس بسببها.

وعلى الأبوين اتخاذ بعض الاحتياطات الصحية البسيطة التى تجنب الطفل التعرض للاختناق، ومنها ضرورة نوم الطفل فى وضعيات مريحة وتأمين سبل التنفس المريح، ومعالجة التخمة وانتفاخ البطن لدى بعض الأطفال، وكذلك التهابات الجيوب الأنفية، فضلا عن تجنب نوم الرضيع أثناء الرضاعة.

وللتعامل السريع مع حالات الاختناق وتوقف التنفس، على الأبوين جعل الطفل نائما على بطنه وحمله من بطنه وخصره، وسرعة نقله إلى أقرب مستشفى مجهز، ليتم التعامل السريع مع الحالة وإجراء جلسات شفط متكررة له حسبما يقررها الطبيب حتى يشفى تماما.

هناك بعض العلاجات المنزلية ومنها:

تجنب مهيجات مجرى الهواء والمواد المسببة للحساسية:

ينبغي إبعاد جميع الأطفال، وخاصة أولئك المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، عن التعرض إلى دخان التبغ أو المواد المسببة للحساسية أو الملوثات الأخرى في الأماكن المغلقة، فقد تُسبب هذه المواد تهيج مجرى الهواء أو احتقانه.

فقدان الوزن.:

إذا كان الطفل مصابًا بالسمنة، فقد يُوصي الطبيب بفقدان الوزن. ويمكن أن يوفر الطبيب لك وللطفل نظامًا غذائيًا ومعلومات غذائية أو يُحيل طفلك إلى اختصاصيين في التحكم في السمنة.