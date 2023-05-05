شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسباب سرطان الثدي ليست معروفة بشكل محدد، مما يجعل من الصعب القول لماذا امرأة تصاب بسرطان الثدي وأخرى لا تصاب، ومع ذلك، هناك عوامل خطر معروفة تؤثر على احتمال الإصابة بسرطان الثدي، ولعل بعضها يمكن التحكم فيه مثل نوعية الحياة وبعضها الآخر لا يمكن تغييره مثل السن والتاريخ العائلى.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمى للخدمات الوطنية الصحية ببريطانيا "nhs"، هذه العوامل تتمثل فى:

أسباب سرطان الثدى

التقدم فى العمر

يزداد خطر الإصابة بسرطان الثدي مع التقدم في السن، فهو أكثر شيوعا بين النساء أكثر من 50 بعد انقطاع الطمث، فحوالي 8 من أصل 10 حالات سرطان الثدي تحدث في النساء أكثر من 50، ويجب فحص جميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 70 عاما كل ثلاث سنوات كجزء من برنامج فحص الثدي.

ولا تزال النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 70 عاما مؤهلات للفحص ويمكنهن ترتيب ذلك من خلال طبيب النساء.

التاريخ العائلى

إذا كان لديكِ أقرباء مصابين بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، قد يكون لديك خطر أكبر من الإصابة بسرطان الثدي، ومعظم حالات سرطان الثدي لا تنتشر في الأسر، ولكن الجينات الخاصة المعروفة باسم BRCA1 و BRCA2 يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بكل سرطان الثدي وسرطان المبيض، ومن الممكن أن تنتقل هذه الجينات من أحد الوالدين إلى طفلهما، والجينات الأخرى المكتشفة حديثا، مثل TP53 و تشيك 2، ترتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

كثافة الثدي

يتكون ثدييك من الآلاف من الغدد الصغيرة التي تنتج الحليب، وهذا النسيج الغدي يحتوي على تركيز أعلى من خلايا الثدي من غيرها من أنسجة الثدي، مما يجعلها أكثر كثافة، والنساء اللواتي لديهن أنسجة الثدي الكثيفة قد يكون لديهن خطر أكبر من الإصابة بسرطان الثدي حيث أن هناك المزيد من الخلايا التي يمكن أن تصبح سرطانية.

التعرض لهرمون الاستروجين

هرمون الإستروجين الأنثوي يمكن أن يحفز خلايا سرطان الثدي في بعض الأحيان ويسبب لها النمو، فإذا كنتِ قد بدأت دورتك الشهرية في سن مبكرة وشهدت انقطاع الطمث في سن متأخرة، فسوف تكونين قد تعرضت لهرمون الاستروجين على مدى فترة أطول من الزمن.

زيادة الوزن أو السمنة

زيادة الوزن أو السمنة بعد انقطاع الطمث يسبب المزيد من هرمون الاستروجين التي سيتم إنتاجها.

تناول الكحول

خطر الإصابة بسرطان الثدي يمكن أن يزيد مع تناول الكحول