شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين النوم والصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم مطلوب للوظائف المعرفية والسلوكية المناسبة. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى إعاقة القدرة على اتخاذ القرارات ، والتركيز ، ومعالجة المعلومات ، ويسبب ثغرات في الانتباه وتقلبات مزاجية. وتحتاج الفئات العمرية المختلفة إلى ساعات متفاوتة من النوم كل ليلة للحفاظ على نمط حياة صحي. كلما كان الإنسان أصغر سنًا، زادت متطلبات النوم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويؤثر النوم على صحتنا العقلية والعاطفية ، وبالتالي فهو مرتبط بظروف قاسية مثل الاكتئاب والقلق وما إلى ذلك. يشترك النوم والصحة العقلية في علاقة متبادلة. وتجعل الاضطرابات العقلية من الصعب على الشخص النوم جيدًا كما أن قلة النوم تؤدي إلى تفاقم الحالة. ويمكن أن يكون الموقف طريقة أخرى أيضًا. كما يساعد الجدول الزمني المناسب للنوم على تجنب الأمراض العقلية ويمكن أن يساعد الشخص أثناء عملية الشفاء.

ويعد كل من النوم والصحة العقلية من المشكلات المعقدة التي تتأثر بالعديد من العوامل ، ولكن نظرًا لارتباطها الوثيق ، فمن المعقول الاعتقاد بأن الحفاظ على نظافة النوم له تأثير إيجابي على الصحة العقلية ويمكن أن يكون عنصرًا من عناصر التعافي من الأمراض النفسية.

وهناك أربع مراحل رئيسية من النوم، حيث يتصرف المخ والعين بشكل خاص لمنحك شعورًا بالانتعاش عند الاستيقاظ. وتتدرج أقسام الدماغ لأعلى أو لأسفل لأداء وظائفها مثل تمكين التفكير والتعلم والذاكرة بشكل أفضل مما يؤثر على الصحة العاطفية والعقلية ومختلف الوظائف الشخصية والداخلية، ويسهل النوم الكافي معالجة المعلومات العاطفية مثل تسجيل الأفكار والذكريات. وبالتالي فإن قلة النوم تضر بترسيخ المحتوى العاطفي الإيجابي. ويرتبط هذا ارتباطًا وثيقًا بمزاج الشخص وحالته العاطفية ويمكن أن يمتد إلى اضطرابات الصحة العقلية وشدتها.

1. زيادة تعرضك لضوء النهار

يساعد التعرض المنتظم لأشعة الشمس أجسامنا في الحفاظ على مؤقت فعال لمدة 24 ساعة يسمى الإيقاع اليومي. إنه يؤثر على الدماغ والجسم والهرمونات ، ويحافظ على جدول زمني مناسب لموعد الاستيقاظ ومتى يحين وقت النوم.

يحافظ الضوء الساطع على إيقاع الساعة البيولوجية صحيًا عن طريق تحسين الطاقة أثناء النهار والتأكيد على جودة النوم في الليل.

2. الحد من تعرض الشاشة بعد غروب الشمس

هذا مرة أخرى له علاقة بإيقاع الساعة البيولوجية. تبعث الشاشات الإلكترونية ضوءًا أزرق خاصًا يخدع الدماغ ليعتقد أنه لا يزال نهارًا. يعد ارتداء النظارات أو تركيب فلاتر العدسة الزرقاء للأجهزة إحدى الطرق للتعامل مع الموقف ولكن من الأفضل تجنب مشاهدة الشاشات قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.

3. السيطرة على الرغبة في أخذ قيلولة أثناء النهار

يعتبر أخذ قيلولة قصيرة من 15 إلى 20 دقيقة خلال اليوم مفيدًا للجسم والعقل. ومع ذلك ، فإن القيلولة الأطول من ذلك أثناء النهار تتعارض مع نومك ليلاً. قد يؤدي ذلك إلى إرباك ساعتك الداخلية ، مما يجعلك تكافح من أجل النوم ليلاً.

4. خلق الجو المناسب

جو غرفة النوم هو عامل رئيسي في جودة نوم المرء. تشكل درجة حرارة الغرفة وموضع العناصر وموضعها والترتيبات العامة والإضاءة الخارجية والضوضاء المزاج العام.

يمكن أن يؤدي تحسين البيئة التي تنام فيها إلى نتائج مذهلة. تقليل الاضطرابات الخارجية والأضواء الاصطناعية من الأجهزة الإلكترونية. حاول أن تحافظ على درجة حرارة الغرفة لطيفة. تأكد من أن مرتبتك ووسادة مريحة بشكل شخصي. وتذكر أن تنفض الغبار عن سريرك دائمًا قبل النوم.

5. زيادة استهلاك الميلاتونين الخاص بك

الميلاتونين هو هرمون يحفز على النوم ينتج في الجسم عندما يبدأ في الظلام. ومع ذلك ، فإن نمط الحياة الحالي يقطع دورة الإنتاج. يمكن أن يساعدك استهلاك الأطعمة الغنية بالميلاتونين مثل الكرز الحامض والمكسرات والموز والشوفان والزنجبيل وما إلى ذلك لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم على نوم أفضل.

6. تجنب الكافيين في وقت متأخر من المساء

ما نأكله ومتى نأكل له تأثير مباشر على أجسادنا. يمنع الكافيين المستقبلات التي ترتبط بالبروتين المسبب للنوم. إنه يحفز الجهاز العصبي مما يجعل من الصعب عليك النوم عندما تريد ذلك.