شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للتعامل مع الاكتئاب.. منها ممارسة هواية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تأتي مشاعر الحزن وتختفي بسرعة ، ولكن عندما تشعر بالاكتئاب ، فإن هذه المشاعر السلبية تستمر بعناد. يمكن أن تظهر أعراض الاكتئاب مثل اليأس والإرهاق وقلة الشهية وانخفاض الاهتمام بالمدرسة أو العمل أو الهوايات لعدة أسباب. يمكن أن يجعلك التركيب الجيني أكثر عرضة للاكتئاب ، لكن أحداث الحياة المجهدة مثل الطلاق أو فقدان الوظيفة أو الصدمات السابقة غالبًا ما تلعب دورًا. كما يمكن أن يساهم تعاطي المخدرات والوحدة أيضًا في الشعور بالاكتئاب وفقا لما نشره موقع helpguide

إذا كنت تشعر بالاكتئاب ، فاعلم أنك لست بمفردك. تشير الأبحاث إلى أن حوالي 280 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب. يمكن أن يؤثر على حياتك العملية والاجتماعية وحتى صحتك الجسدية. في الحالات الشديدة ، قد يكون العلاج المتخصص ضروريًا للشفاء. ولكن هناك أيضًا عددًا من الخطوات التي يمكنك تجربتها بنفسك للمساعدة في تحسين حالتك المزاجية وتحسين شعورك.

إذا شعرت بالاكتئاب اتبع النصائح التالية النصيحة

1: تحدث إلى شخص ما

إن مجرد التحدث إلى شخص يهتم بك أمر بالغ الأهمية للتعامل مع مشاعر الاكتئاب . اعلم أن التواصل ليس علامة ضعف ولن يجعلك عبئًا. ليس من الضروري أن يكون الشخص الذي تتحدث معه قادرًا على إصلاحك ؛ يحتاجون فقط إلى الاستماع دون تشتيت انتباهك أو الحكم عليك.

أنتقل إلى الأشخاص الذين تثق بهم. تحدث إلى صديق مقرب أو أحد أفراد الأسرة حول ما تمر به. تعد التفاعلات وجهاً لوجه هي الأفضل لتحسين حالتك المزاجية ، لذا حدد موعدًا للدردشة الشخصية إن أمكن.

اعتمد على التكنولوجيا عند الحاجة. عندما تشعر باستنفاد طاقتك ، قد تجد صعوبة في التحفيز للتسكع مع الأصدقاء والعائلة وجهًا لوجه. ومع ذلك ، قد تجد أنه من الأسهل البقاء على اتصال عبر الفيديو أو الهاتف أو الرسائل النصية.

2 - تحرك

ربما يكون هذا هو آخر شيء ترغب في القيام به الآن - ولكن ممارسة النشاط ، حتى لفترة قصيرة ، هو أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين مزاجك. في الواقع ، يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بنفس فعالية الأدوية المضادة للاكتئاب في تخفيف الاكتئاب. ولست بحاجة إلى الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية باهظة الثمن أو نادي صحي لجني الفوائد.

3 - أعد صياغة الأفكار السلبية

في حين أن العوامل الخارجية مثل العزلة أو القلق المالي أو المخاوف بشأن صحتك يمكن أن تساهم في الاكتئاب ، فإن الطريقة التي تفكر بها يمكن أن تكون كذلك. لكن هناك طرقًا للنظر إلى موقفك بطريقة أكثر واقعية وأكثر تفاؤلاً.

4 - ابحث عن الأمل والرضا في داخلك

من الطبيعي أن تلوم ظروف الحياة على ما تشعر به - خاصة في هذه الأوقات الصعبة. ولكن هناك طرق للعثور على الرضا في الداخل ، بغض النظر عن وضعك.

5 - كن صديقك.

بدلاً من إعادة صياغة أخطاء الماضي ، أو التركيز على الجوانب السلبية من حياتك ، أو الخوض في أسوأ السيناريوهات ، تحدث إلى نفسك بطريقة أكثر لطفًا وواقعية - بنفس الطريقة التي تتوقع أن يتحدث بها صديقك المهتم.