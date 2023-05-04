شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بـ موديرنا يتوقعون: لقاحات وعلاجات لأمراض القلب والمناعة الذاتية فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "موديرنا" الأمريكية المتخصصة بالصناعات الدوائية واللقاحات، إن لقاحات السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية، وغيرها من الحالات، ستكون جاهزة بحلول عام 2030.وبحسب خبراء شركة موديرنا فإن هذا التطور الكبير في تقنية الحمض النووى سوف يمهد الطريق للعصر الذهبي لأنواع جديدة من اللقاحات".وذلك فى تقرير نشرته ديلى اكبريس. وقال خبراء في موديرنا إنه يمكن إنقاذ ملايين الأرواح من خلال مجموعة رائدة من اللقاحات الجديدة لمجموعة من الحالات، بما في ذلك السرطان.

وقالت المتخصصة في أبحاث ودراسات الدواء واللقاح في قسم الصيدلة في المركز الطبي بجامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية، الدكتورة هالة غصن:" ما بعد جائحة كورونا ليس كما قبلها في مجال القطاع الصحى .انطلاقا من خبرتي الطويلة في أبحاث الدواء واللقاح، بعد جائحة كورونا سيكون هناك تغييرات كبيرة في عالم الأبحاث والدراسات وإيجاد علاجات ولقاحات لأمراض متعددة لم تكن متوافرة في السابق" . وأضافت: يشهد عالم القطاع الصحي تطوراً كبيراً ومتسارعاً مع تطور التكنولوجيا وسوف نشهد تطورات كبيرة في مجال الأبحاث والدراسات منها: إيجاد علاج لأمراض والقلب والجينات وأمراض أخرى ليس لها علاجات حالياً.تطورات كبيرة في أبحاث اللقاحات والدواء التي استعملت في إيجاد لقاحات منها فايزر وموديرنا.التكنولوجيا لن تكون محصورة بوباء كورونا فحسب ستتطور لإيجاد لقاحات لأمراض ثانية خلال السنوات العشر المقبلة.

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