هل يؤثر الأنسولين والجلوكوز على الصحة الإنجابية؟

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القاهرة - سامية سيد - الأنسولين هو هرمون يساعد في امتصاص الجلوكوز في الأنسجة ويشارك في توازن الجلوكوز. تبدو وظيفة هذا الهرمون مختلفة جدًا عن ارتباطها بالصحة الإنجابية. . ويتم تخزين الطاقة بشكل أساسي على شكل دهون وجليكوجين ، وبالاقتران مع الجلوكوز ، يسمح للكائنات الحية بالنمو والتكاثر. نتيجة لذلك ، تعتبر مستويات الأنسولين والجلوكوز ضرورية للتكاثر. وفقا لما نشره موقع healthifyme

ارتفاع السكر في الدم والصحة الإنجابية للذكور

ارتفاع السكر في الدم هو حالة الجسم التي تتميز بمستويات جلوكوز أعلى من المستوى المثالي. قد يكون بسبب عدة أسباب مثل مرض السكري من النوع 2 ، أو متلازمة تكيس المبايض ، أو السمنة. وفقًا للبحث ، يؤثر ارتفاع السكر في الدم على عملية تكوين الحيوانات المنوية (تكوين الحيوانات المنوية). نتيجة لذلك ، هناك انخفاض ملحوظ في حجم السائل المنوي ، وعدد الحيوانات المنوية ، والحركة. لذلك ، يجب الحفاظ على مستويات السكر في الدم المثلى لدعم الصحة الإنجابية.

وتشير الأبحاث إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في عدد الحيوانات المنوية ولكن أيضًا في جودتها. دمر الرجال المصابون بمرض السكري الحمض النووي DNA والحمض النووي للميتوكوندريا (mtDNA). بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي. بسبب المستويات العالية من الأحماض الدهنية ونقص الحماية المضادة للأكسدة ، فإن خلايا الحيوانات المنوية معرضة بشكل خاص للإجهاد التأكسدي. تفتقر خلايا الحيوانات المنوية أيضًا إلى آليات إصلاح الحمض النووي التي تزيد من تدهور هذا التأثير.

مقاومة الأنسولين ومستويات التستوستيرون

ترتبط مقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي ارتباطًا وثيقًا بمستويات هرمون التستوستيرون. لذلك ، هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين مستويات هرمون التستوستيرون ومقاومة الأنسولين. للتبسيط ، فهذا يعني أن مقاومة الأنسولين تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون. يؤدي انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى تفاقم العملية المستمرة لمقاومة الأنسولين.