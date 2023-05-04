شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى تقليل آلام الركبة والظهر.. منها زيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا ​​فى العمر تنخفض وتيرة وشدة الحفاظ على لياقتنا بشكل كبير، وتؤدى الطبيعة المستقرة لأنماط حياتنا إلى العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، بما فى ذلك آلام الركبة والظهر، ويمكن أن تنشأ آلام الركبة أو الظهر بسبب إصابة أو وضع غير صحيح أو قلة ممارسة الرياضة أو حتى رعشة مفاجئة، ويمكن أن تستمر لمدة يوم أو حتى تطول لفترة طويلة، وعلى الرغم من أن ضمان نظام لياقة مناسب للحفاظ على العظام والمفاصل فى حالة جيدة أمر واضح إلا أن هناك طريقة أخرى لتعزيز قوة الجسم وطول العمر، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

ويلعب الطعام الذى نتناوله دورًا استثنائيًا فى ضمان صحة كل جزء من أجزاء الجسم بما فى ذلك مفاصل الركبة والظهر، ويحدد تناول الطعام أيضًا كيف يمكن لجسمنا أن يتحمل الإصابات ويمنع أى نوع من آلام الركبة والظهر المزمنة.





قائمة الأطعمة التى قد تساعد فى تقليل آلام الركبة والظهر1 - زيت زيتون بكر

يحتوى زيت الزيتون البكر على خصائص يمكن أن تقلل الالتهاب وتساعد فى آلام المفاصل والظهر، ويمكن أن يكون لـ Oleocanthal ، الموجود فى زيت الزيتون ، تأثيرات مماثلة للعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.

2 - الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والسردين مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفي حين أن خصائصها المضادة للالتهابات تحافظ على مقاييس الجسم تحت السيطرة، فإن الدهون غير المشبعة تقلل أيضًا من آلام المفاصل وتيبس الجسم، وتعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا ممتازًا لفيتامين د، وهو عنصر غذائى أساسى يمكن أن يؤدى نقصه إلى تفاقم آلام الركبة والظهر بل ويسبب التهاب المفاصل.

3 - المكسرات والبذور

مصدر حيوي آخر للأحماض الدهنية أوميجا 3 هو المكسرات النيئة والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، حيث إن تناول هذه المكسرات بانتظام (أي حفنة كل يوم) يقلل الالتهاب ويصلح الأنسجة المتفاقمة.

كما أن استهلاك المكسرات يقوي العظام على المدى الطويل، ما يقلل من فرص الإصابة بأي إصابة في الركبة أو منطقة الظهر.

4 - خضراوات

يجب أن تكون الخضراوات الورقية والخضراوات الصليبية مثل البروكلى والقرنبيط والملفوف والسبانخ جزءًا من خطة النظام الغذائي للجميع، حيث تحتوي على فيتامينات A و C و K ، وهى مضادات أكسدة معروفة بتخفيف الالتهاب، كما أنها تقدم فائدة أخرى مركب طبيعي يسمى سلفورافان، الذي يمنع الإنزيم الذي يسبب آلام المفاصل والتهابات.

5 - البقول

البقول مثل العدس والفول والحمص مصدر غني للبروتين والمعادن والفلافونويد والألياف، فهى لا تساعد فقط فى توفير القوة للجسم، لكن خصائصها المضادة للالتهابات والمتجددة تقلل أيضًا من آلام الركبة والظهر إلى حد كبير وتعالج الأنسجة بشكل أسرع.