شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. 5 نصائح لإذابة الدهون بعد الولادة القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه العديد من الأمهات الجدد صعوبة في التخلص من دهون البطن العنيدة بعد الولادة القيصرية، ويحتاج هذا التحدى بعض الوقت والقليل من الجهد، وممارسة التمارين الخفيفة واتباع نظام غذائي صحي ، وإليك بعض النصائح الفعالة لتقليل دهون البطن بعد الولادة القيصرية، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

دهون البطن بعد العملية القيصرية1. ابدأى بتمرين خفيف

من المهم أن تبدأى بتمارين خفيفة مثل المشي، بمجرد أن يمنحك طبيبك الضوء الأخضر بعد العملية القيصرية، أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النشاط البدني المعتدل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون في الجسم ، بما في ذلك دهون البطن. يمكن أن يساعد المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا في تقليل دهون البطن ، فضلاً عن توفير فوائد صحية أخرى مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل التوتر.

2. دمج تدريب القوة

يمكن أن تساعد إضافة تمارين القوة إلى روتين التمرين في بناء كتلة العضلات ، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن ، أظهرت الدراسات أن تمارين القوة يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

3. اتباع نظام غذائي صحي

النظام الغذائي الصحي أمر بالغ الأهمية لتقليل دهون البطن بعد العملية القيصرية، أظهرت دراسة في مجلة New England Journal of Medicine أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة غير المصنعة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون في البطن، أدخلى الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في نظامك الغذائي، تجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

4. الرضاعة الطبيعية

لقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل دهون البطن بعد الحمل ، بما في ذلك بعد الولادة القيصرية، لقد وجدت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد في تقليل الدهون الكلية في الجسم ، بما في ذلك دهون البطن، للرضاعة الطبيعية أيضًا العديد من الفوائد الصحية الأخرى لك ولطفلك.

5. الحصول على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية لتقليل دهون البطن بعد العملية القيصرية، أكدت المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة دهون البطن، اهدفى إلى النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة وحاولى وضع جدول نوم منتظم.