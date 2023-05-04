شكرا لقرائتكم خبر عن التوحد عند الأطفال.. 12 خطوة لتقليل المخاطر في مرحلة مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة يواجه فيها الفرد تحديات في المهارات الاجتماعية والكلام والتواصل، الأفراد المصابون بالتوحد لديهم نقاط قوة وإعاقات أو تحديات متنوعة، تختلف قدراتهم العقلية من ذوي المهارات العالية إلى التحديات الشديدة، بعضهم عباقرة في الموسيقى والفن والرياضيات، سيحتاج معظم المصابين باضطراب طيف التوحد إلى دعم في حياتهم اليومية

عوامل الخطر للتوحد

أسباب التوحد غير مؤكدة، يمكن أن تكون هذه مجموعة من العوامل البيئية والبيولوجية والجينية، غالبًا ما يرتبط ASD باضطرابات الجهاز الهضمي والنوبات واضطرابات النوم والقلق والاكتئاب .

عوامل الخطر لمرض التوحد هي كما يلي:

تاريخ عائلي من ASD في أي من الوالدين.

الحالات الوراثية أو الكروموسومية مثل متلازمة X الهشة والصرع في أي والد.

مرض المناعة الذاتية في أحد الوالدين.

الآباء الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا

التدخين

الالتهابات أثناء الحمل مثل (الحصبة الألمانية والفيروس المضخم للخلايا).

نقص التغذية مثل نقص الحديد

الأدوية مثل مضادات الصرع (فالبروات) ومضادات الاكتئاب (SSRI)

الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد

الولادة المبكرة ، انخفاض الوزن عند الولادة ، سكري الحمل ، مضاعفات أثناء الولادة

التعرض للسموم الموجودة في المواد البلاستيكية (مثل الزجاجات والأكواب وحاويات تخزين الطعام) والطلاء والسجاد الجديد وما إلى ذلك. وتشمل هذه السموم BPA و PBDEs و PCBs و PCDDs إلخ.

تلوث الهواء الناجم عن أبخرة المرور

المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق

الإجهاد والقلق قبل الولادة

كيف تقلل من خطر الإصابة بالتوحد في مرحلة مبكرة؟

إنجاب الأطفال عندما يتراوح عمر الوالدين بين 21 و 35 عامًا.

استخدام الأدوية الآمنة للقلق والتوتر والصرع .

تجنب التدخين والسموم.

المتابعة المنتظمة لما قبل الولادة مع علاج OBG الخاص بك والسيطرة الكافية على مرض السكري.

تحديد عوامل الخطر للولادة المبكرة ، وانخفاض الوزن عند الولادة وإدارتها في الوقت المناسب.

لا تكتسب وزناً زائداً وممارسة الرياضة بانتظام

التغذية الكافية ، والمكملات الغذائية مثل حمض الفوليك ، وأوميجا 3 ، وفيتامين د 3 ، والحديد ، والكالسيوم.

تقليل القلق والتوتر.

الرضاعة الطبيعية لمدة أطول.

تجنب الأدخنة المنبعثة من الصالونات والمنازل الجديدة والسجاد والدهانات وحركة المرور.

لا تخزن الطعام والماء في عبوات بلاستيكية.

تحديد وعلاج الالتهابات أثناء الحمل.

حتى بعد كل الاحتياطات ، سيظل بعض الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يولدون، يمكن أن يساعد التشخيص المبكر والعلاجات المناسبة هؤلاء الأطفال على عيش حياة أفضل وتقليل الاعتماد.