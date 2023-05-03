شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد .. اعرفى تعملى ايه لو اختنق الطفل بالطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أكثر التجارب المخيفة هي رؤية طفل يختنق بطعامه، يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة ، وإذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح ، فقد يتحول إلى تهديد للحياة، لذلك من الضروري معرفة أساسيات الإسعافات الأولية حتى تتمكني من حماية طفلك من تداعيات الاختناق على طعامه، وإليك الخطوات الأساسية لكيفية التعامل مع الموقف، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

ماذا تفعلين إذا اختنق طفلك من طعامه؟1. ابق هادئة وتصرفى بسرعة

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التزام الهدوء، لن يؤدي الذعر إلا إلى تفاقم الوضع، في البداية ، اسمحي للطفل أن يسعل الشيء الذي يسبب الاختناق من تلقاء نفسه، يجب اتخاذ الخطوات التالية فقط إذا كان الطفل غير قادر على سعال الجسم.

2. افحصى مجرى الهواء للطفل

إذا كان الطفل غير قادر على السعال أو التنفس ، فإن الأم تحتاج إلى فحص مجرى الهواء، ضعى وجه الطفل لأسفل على الساعد وادعمى رأسه بيد ثم ، باستخدام كعب اليد الأخرى ، ووجهى خمس ضربات سريعة وحازمة على ظهر الطفل بين لوحي الكتف.

3. قومى بإجراء الضغط على البطن

إذا كان الطفل لا يزال يعاني من الاختناق بعد ضربه على ظهره ، فإن الأم تحتاج إلى إجراء الضغط على البطن ، المعروفة باسم " مناورة هيمليك"، ضعى الطفل ووجهه لأعلى على ساعد وضعى إصبعين أسفل عظمة صدر الطفل مباشرة ثم ، بكعب اليد الأخرى ، اعطيه خمس دفعات سريعة لأعلى لمساعدة الطفل على إخراج الجسم من الجسم.

4. اطلبى المساعدة

إذا كان الطفل لا يزال يعاني من الاختناق بعد إجراء مناورة هيمليك ، فاتصلى بالمساعدة الطبية الطارئة على الفور. في حالة وجود شخص آخر ، اطلبى منه الاتصال مع الاستمرار في خطوات الإسعافات الأولية.

5. منع الاختناق في المستقبل

أفضل طريقة لمنع الاختناق هي التأكد من أن الطفل يأكل بأمان، قومى بتقطيع الطعام إلى قطع صغيرة ، وتجنبى إعطاء الطفل الأطعمة الصلبة أو المستديرة أو اللزجة التي يمكن أن تعلق بسهولة في الحلق، تأكدى من أن الطفل جالس في وضع مستقيم أثناء تناول الطعام ولا تتركيه أبدًا دون رقابة.

مضاعفات الاختناق1. نقص الأكسجين

عندما يسد جسم ما مجرى الهواء ، يمكن أن يمنع الطفل من التنفس، يمكن أن يؤدي هذا بسرعة إلى نقص الأكسجين في الجسم ، مما قد يؤدي إلى تلف الدماغ أو النوبات أو حتى الموت.

2. إصابات الحلق

يمكن أن يتسبب السعال الشديد أو محاولات تنظيف مجرى الهواء في حدوث إصابات في الحلق والأحبال الصوتية.

3. الالتهابات

إذا استقر الجسم في مجرى الهواء ، يمكن أن يسبب تهيجًا والتهابًا ، مما يؤدي إلى التهابات مثل الالتهاب الرئوي .

4. اضطراب ما بعد الصدمة

يمكن أن يكون الاختناق تجربة مؤلمة ، خاصة للأطفال الرضع، يمكن أن يسبب صدمة عاطفية طويلة الأمد وقد يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) في بعض الحالات.

5. الالتهاب الرئوي التنفسي

إذا كان الجسم يسد مجرى الهواء ، فيمكن أن يدخل الطعام أو السائل إلى الرئتين ، مما يسبب الالتهاب الرئوي التنفسي ، وهي حالة قد تهدد الحياة.